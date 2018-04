Florian Holzers Restauranttest: Alma

Der Name hat weder etwas mit der Ikone heimischer Schmelzkäse-Kultur zu tun noch mit Paulus Mankers Erlebnis-Theaterstück, das seit 18 Jahren erfolgreich läuft. Vielmehr fanden Christina Nasr und Andreas Schwarz, beide Gastronomie-begeisterte Quereinsteiger, dass „alpin“ und „maritim“ ihre Küche wohl am ehesten bezeichne – und sich das Akronym „Alma“ daher anbot. Christina Nasr und Andreas Schwarz ließen sich für die Eröffnung viel Zeit, suchten zuerst Produzenten, deren Philosophie ihnen gefiel, fanden den Bäcker Georg Öfferl, die Gärtnerin Evi Bach, die Käser Josef und Maria Nuart, die Gewürzhändlerin Nathalie Pernstich und den Weinhändler Moritz Herzog. Und mit deren Produkten sorgen sie seit Kurzem für eine entspannte Form der Gastronomie, wie man sie eher aus mediterranen Ländern kennt: gute Atmosphäre irgendwo zwischen Café und Bistro, ein paar köstliche Kleinigkeiten, ein Brot mit guten Sachen drauf, das eine oder andere Glas hervorragenden Weins, eine Tasse erstklassigen Espresso, fertig. Die selbst gerösteten und gewürzten Nüsse sind suchtgefährdend gut (3,90 €), von den „ideenreich marinierten“ Oliven kann man auch kaum genug bekommen (3,90 €) und „Huhn auf Urlaub“ sah für ein belegtes Brot nicht nur spektakulär aus, sondern schmeckte auch ganz wunderbar: Sauerteig-Brot mit cremig mariniertem Bio-Huhn, gerösteten Pistazien, Stangensellerie und Wildkräuter-Salaten, so teuer wie in Wien derzeit ein Edel-Burger leider ist, aber halt viel besser (11,90 €). Kein Gourmet-Erlebnis, aber das beste unkomplizierte Essen seit langem.



Alma,

Wien 4, Große Neug. 31,

Tel: 01/997 44 46,

Di-Sa 16-24,

alma-gastrotheque.at



Bewertung:

Küche: 25 von 35

Keller: 7 von 10

Service: 15 von 15

Atmosphäre: 12 von 15

Preis/Wert: 16 von 20

Familie: 3 von 5

Gesamt: 78 von 100



