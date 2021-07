Ein lauschiger Abend beim Heurigen Sirbu am Fuß des Kahlenbergs. Vermutlich hat uns die tolle Aussicht so abgelenkt, dass wir am Ende des Abends die Hundedecke vergessen haben. Umso größer die Überraschung, als uns das gute Stück bei unserem nächsten Besuch fein-säuberlich zusammengefaltet wieder überreicht wird. Solche Aufmerksamkeit wissen wir zu schätzen!

von Heidi Strobl