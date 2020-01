Warum das Skigebiet Riesneralm optimal für Familien ist

Dass dabei etwas Stimmiges herauskommt, daran hat man bei Petz wenig Zweifel. Schließlich ist die ganze Idee dieses kleinen, aber bemerkenswert abwechslungsreichen Skigebiets stimmig. Und das merkt man schon nach ein, zwei Tagen zwischen Gipfelhütte und Rodelstrecke, Tiefschnee und Piste, Kinderskikurs und Wellnessbereich im Hotel Stegerhof, dem Leitbetrieb in der Gegend. Die Riesneralm ist eine Winterwelt im Kleinformat, und das allein macht einen Skiurlaub hier merklich beschaulicher und entspannender als anderswo in einem großen Skizirkus. Ob der Weg vom Hotel auf die Piste, oder vom Gipfelhang zum Kinderskikurs, hier ist alles nur ein paar Schritte von einander entfernt. Trotzdem lässt Donnersbachwald nichts aus, was man in einem Winterurlaub mit Kindern nicht missen möchte. Dass Familien das wichtigste Publikum hier in Donnersbachwald sind, das macht schon die Menge der Skilehrer deutlich. Mehr als 40 sind hier mit dem Nachwuchs von den ersten Schritten auf verschiedenen Zauberteppichen bis zum großen Ausritt auf dem Tellerlift unterwegs.

Beim Liftbau, erklärt Petz stolz, habe man sich in den letzten Jahren bewusst zurückgehalten. Dafür aber erschließt jede Bergfahrt gleich ein paar ganz unterschiedliche Pisten. Zwischendurch geht sich auch noch ein nicht präparierter Freeride-Hang aus, auf dem man je nach Schneeverhältnissen alles zwischen Tiefschnee und ungehobelter Buckelpiste vorfinden kann. Wer sich noch weiter in die freie Natur vorwagen will, kommt über eine Waldabfahrt in das Tal rund um die Mörsbachalm. Von dort aus gibt es unzählige Möglichkeiten für Skitouren, und zwar auch für jene, die sich zum ersten Mal abseits der Piste ins freie Gelände vorwagen und noch nicht so recht wissen, wie gut die eigene Kurventechnik auf unpräparierten Pisten wirklich funktioniert.

Das Wettrennen mit den großen Skigebieten, um noch mehr Attraktionen, noch mehr Pistenkilometer, noch mehr brüllender Après-Ski-Gaudi, das hätten schon andere versucht, erzählt Petz, und die seien viel zu oft daran gescheitert, in die Pleite geschlittert. Die mächtigen Ski-Magnaten, die schon unzählige andere Skigebiete unter ihre Kontrolle gebracht hätten, die hätten auch bei der Riesneralm zuschlagen wollen. Schließlich aber habe man es geschafft, genug örtliche Investoren zu finden, um die Zukunft des Skigebietes zu sichern. Und das Wichtigste: Die Mehrheit und somit das Sagen hat weiterhin die Gemeinde, „damit sich alle, die hier mitmachen, auch darauf verlassen können, dass die Riesneralm nicht einfach verschwindet, oder kaputtgespart wird.“