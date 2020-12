Von El Calafate bis Jamaika: Allüberall ist Weihnachtszeit

Wer einmal Weihnachten auf Reisen verbrachte, wird sich zwischen den Stille-Nacht-Strophen vor dem heimatlichen Christbaum zurückerinnern. Das Fest in der Fremde prägt sich ein, das (vergessen wir das nicht!) viel öfter auf der Welt am 25. als am 24. gefeiert wird. Zum Beispiel in, Argentinien, wo man am 24. Dezember noch bis spätabends durch die kitschverliebten Minimärkte ziehen kann, um noch mehr Glitter und Zuckerwerk für die Andentanne zu erwerben.

Die Stimmung entsteht am Ufer des Lago Argentino mitten in Patagonien erst, wenn der letzte Shop sperrt und die helle Nacht auf die Eisbrocken scheint, die vom siebzig Kilometer entfernten Perito Moreno dahertreiben, dem Vorzeigegletscher, der in den Lago kalbt.