Texas: Der deutscheste Ort der Prärie

Die deutschen Wurzeln von New Braunfels reichen zurück bis ins Jahr 1844. Damals fuhren die Auswanderer, unter ihnen zahlreiche Adelige, von Bremen in Richtung USA und landeten nach der gefährlichen, wochenlangen Atlantik-Überfahrt in Galveston an der texanischen Golfküste. Wie andere Immigranten hatten sie große Träume von einem Neuanfang im Gepäck, als sie von Carl Prinz zu Solms-Braunfels, auch Texas-Carl genannt, empfangen und ins texanische Hill Country geführt wurden. Am Zusammenfluss von Comal River und Guadalupe River kaufte der Prinz schließlich etwas Land und gründete 1845 dort New Braunfels.

Solms selbst setzte sich zwar wenige Monate später schon wieder nach Deutschland ab, und auch aus der ursprünglich geplanten, deutschen Kolonie wurde nichts. Die anderen Auswanderer blieben jedoch und werkelten an ihrem neuen Leben in dieser sanft hügeligen, grünen Gegend, die Erinnerungen an Hessen oder die Eifel wachrufen. Das soll tatsächlich einer der Gründe gewesen sein, warum die Siedler sich hier niederließen. Das zottelig von vielen Bäumen hängende Spanische Moos, so wird zumindest gern augenzwinkernd kolportiert, soll sie zudem an Sauerkraut erinnert haben.

Auf das Erbe dieser Vorfahren sind viele New Braunfelser wie Suhr und Engel bis heute stolz. Ihr Bild von deutscher Kultur wirkt einerseits etwas aus der Zeit getrudelt und ist andererseits stark süddeutsch geprägt: von alten Traditionen und von Lederhosen, Bier, Dackeln und nicht zuletzt natürlich von der Wurst. Das legendäre Event des Jahres ist schließlich das „Wurstfest“. Hunderttausende amüsieren sich dann deutschlandselig unter dem Motto „Sprechen Sie Fun?“. Zu keinem deutschen Volksfest in den USA kommen mehr Besucher.

Ein legendäres „Wurstfest“ gibt es im rund hundert Kilometer entfernten Fredericksburg, eine weitere deutsche Siedlung in Texas, zwar nicht. Dafür wird jedes Jahr aber das Oktoberfest zünftig gefeiert – und darüber hinaus stößt man auch hier vielerorts auf deutsche Spuren. Ein Blickfang dort ist die achteckige Vereinskirche. Ursprünglich wurde sie 1847 fertiggestellt und diente als Kirche, Schule und Treffpunkt. Nach dem Abriss fünfzig Jahre später wurde sie 1935 wieder neu errichtet. Heute beherbergt die „Kaffeemühle“ ein kleines Museum.