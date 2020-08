Norbert Oberhausers Lieblingsplätze im Wienerwald

Am Nachmittag machen wir dann einen Abstecher nach Berndorf, wo wir die weltweit einzigartigen Stilklassen besichtigen. Jede Klasse wurde in einem anderen historischen Baustil ausgestattet. Durch Malerei und Architektur entstanden kulturhistorische Unikate. Die Zeitreise durch die Stilepochen beginnt im alten Ägypten, führt über Byzanz und endet mit dem Empire. Da unser ältester Sohn gerade die erste Klasse der Volksschule besucht, ist es natürlich umso interessanter für uns. In Berndorf erfahren wir auch, was es im Triestingtal noch alles zu entdecken gibt und planen fürs nächste Mal einen Besuch auf der neu gestalteten Araburg ein. Das Szenarium Araburg mit den historischen Belebungen an manchen Wochenenden scheint ein spannendes Abenteuer zu werden. Am Abend treffen wir uns noch mit Freunden zu einem gemütlichen Ausklang im Gasthaus Hawlik in Bad Vöslau, bevor wir zufrieden, aber sehr müde, ins Bett fallen.