Gute Lage: Übernachten in Champagnerbläschen

Eine ungewöhnliche Schlafgelegenheit wird neuerdings in den Anbaugebieten des Champagners im französischen Departement Aube en Champagne angeboten: Das Unternehmen „La Route des Bulles“ (routedesbulles.fr) stellt Unterkünfte in Form von Champagnerbläschen zur Verfügung, in denen man mitten in den Weinreben wohl eine besonders prickelnde Nacht verbringt.