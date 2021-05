Goldrausch in den Hohen Tauern

1520 begann die Hochblüte des Goldbergbaus (sie hielt bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts an) und bis zu fünftausend Knappen werkten in den Tauern. Die Goldberg-Gruppe mutierte zum Emmentaler. Salzburg war das erzreichste Land Europas: Im Rauris- und Gasteinertal wurde zwischen 1550 und 1560 in insgesamt 450 Zechen gearbeitet, die Produktion im Spitzenjahr 1557 betrug hier 827,5 Kilogramm Gold sowie rund viermal so viel Silber. In Heiligenblut auf der Kärntner Seite wurde in weiteren 143 Gruben geschürft.

Was die Abbau- und Fördertechnik betrifft, so änderte sich von der Norikerzeit bis zur Erfindung des Schießpulvers nahezu nichts. Es war harte Knochenarbeit. Die Verhüttung der Golderze war nicht weniger ungesund als der Abbau. Arsen, Quecksilber und Schwefelsäure kamen dabei zum Einsatz. Ganze Landstriche wurden dahingerafft, die Lebenserwartung der Knappen lag bei 35 Jahren. Die Großgewerke wurden reich, die Bergleute hingegen schufteten zu Hungerlöhnen. Doch es gab zumindest auch eine wundersame Holztruhe, „Bruderlade“ genannt: Diese Vorform der Sozialversicherung, in die alle im Bergbau Beschäftigten einzahlten, linderte bei Härtefällen (Krankheit, Tod) die allerschlimmste Not.