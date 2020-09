Die Natur als Kraftplatz österreichischer Promis

Stefan Kraft, Skispringer

„Ich bin sehr gerne in den Bergen und in der Natur. Die Natur ist ein ,Ort‘ an dem ich immer wieder zu finden bin und an dem ich zur Ruhe kommen kann. Ein Gipfelkreuz erklimmen, sich anschließend eine nette Hütte suchen, dort einen Kaiserschmarren genießen, so klingt ein perfekter Tag aus. Diese Plätze und Momente würde ich definitiv als meine Kraftquellen bezeichnen“