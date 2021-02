Das Schweizer Andermatt, der Gipfel des Skitourentrends

In diesem Powder-Paradies betreibt der bekannte Schweizer Outdoor-Ausstatter Mammut seine weltweit einzige Alpine School gleichen Namens. Mit einem einzigartig niederschwelligen Zugang für alle Skifans und Snowboarder, die ins Gelände aufbrechen wollen – zu akzeptablen Paketpreisen (Kurs, Guide, Leihausrüstung, Hotel) und mit garantierter Durchführung ab zwei Personen. Trotz anhaltenden Schneefalls tritt unser Skigrüppchen also pflichtbewusst in der Mammut-Homebase an – und hört von Schulleiter und Bergführer Markus Wey: „Irgendetwas geht immer, Stornos wegen Schlechtwetter gibt es bei uns eigentlich nicht.“ So werden wir neben Kaffee und „Gipfeli“ mit Leihequipment versorgt: Tourenschuhe, Ski, Bindung, Harscheisen, Felle, Stöcke, Sicherheitsausrüstung mit Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Schaufel und Sonde, Airbag-Rucksack, Kartusche. Da kommt schon einiges zusammen. Snowboarder bekommen für den Aufstieg Schneeschuhe.