Corona: Jesolo rekrutiert schon Personal für den Sommer

Trotz starker Einnahmenverluste über die Feiertage wegen des Lockdowns blicken die Hoteliers in Jesolo zuversichtlich auf die nächsten Monate. So planen sie am 10. Februar eine digitale Version der Veranstaltung "Jesolo Job Day", bei der Hoteliers Saisonarbeiter für die bevorstehende Sommerzeit rekrutieren.

Bewerben ab Februar

Zusammen mit der Leiharbeitsfirma LavoroTurismo, italienischer Marktführer im Bereich Personalrecruiting für Gastronomie und Tourismus, organisiert der Hotelierverband von Jesolo AJA jährlich den "Jesolo Job Day", bei dem sich bis zu 1.000 Kandidaten für Arbeitsplätze in den 350 Hotels der Badeortschaft bei Venedig bewerben. Im Februar 2020 hatte der Verband wegen des Ausbruchs der Epidemie die Veranstaltung absagen müssen.