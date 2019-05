Regional-Krimis: Viel mehr als eine Mords-Gaudi

Detto im Fernsehen: Die „Tatort“-Reihe ist mit einem guten Dutzend von Bremen bis Wien verankerter Ermittlerteams seit Jahren ein Quotenhit. Ebenso die ORF-„Landkrimis“. Sie treffen den Nerv der Zeit, weil eines sie eint: Sie erzählen von den Chancen in der Provinz – im Guten wie im Bösen.

Eine Formel mit Erfolg

So betrachtet, erscheint Europa auf einmal in einem neuen Licht. Der Sage nach stieg Aphrodite, die Göttin der Liebe, aus der Brandung Zyperns. Davon mag man schon gehört haben. Aber Literatur aus Zypern, die über einen Reiseführer hinausgeht? Fehlanzeige. Bis jetzt jedenfalls.

Mit „Tod auf dem Aphroditefelsen“ hat ein gewisser Yanis Kostas dem südöstlichsten Land Europas jüngst ein so spannendes wie unterhaltsames Denkmal gesetzt. Die Story: Sofia Perikles, eine verwöhnte Botschaftertochter, nimmt nach absolviertem Studium in London ihren allerersten Job an. Als Junior Security Adviser im Innenministerium der Republik Zypern.

„Breaking News“

Was auf dem Papier prächtig klingt, schaut dann so aus: Sofia muss ihren Dienst in einem Kaff mit schlechtem Handyempfang und großer Nähe zur türkischen Grenze schieben. Ein Autounfall mit einem tödlich verunglückten Liebespaar entpuppt sich als Mord. Was steckt dahinter? Eifersucht? Und wer? Russen gar?