Muttertagsküche mit Lisl Wagner-Bacher

Aber zurück in Lisl Wagner-Bachers Privatküche in ihrem großzügig renovierten Elternhaus in Mautern. Die leidenschaftliche Oma hat Tochter Susanne und Enkeltochter Florentine eingeladen, mit uns Spargel zuzubereiten, und zwar jede so, wie es ihrer Zeit entspricht. Die legendäre Sauce Hollandaise hat sich in den 1980er-Jahren durchgesetzt, 1983 wurde Lisl Wagner-Bacher von Gault& Millau als „Koch des Jahres“ ausgezeichnet. Es ist also „ihre“ Sauce. Achtet man auf die Temperatur, ist das Rühren der feinen Buttersauce gar keine Hexerei und mit wenigen Zutaten schnell erledigt.

In der Folie garen

Kochen „en papilotte“, also in Folie garen, kam dann in den 1990ern in Mode. Das Bestechende dabei: die Unkompliziertheit. Man nehme ein paar Lebensmittel mit der ungefähr gleichen Gardauer, füge ein wenig gutes Fett und ein paar feine Gewürze hinzu, verpacke alles dicht und schiebe es in den Ofen. Bei Tisch öffnet jeder Gast sein duftendes Packerl. Spargel gelingt auf diese Weise wunderbar. Susanne Dorfer legt vor dem Servieren noch ein pochiertes Ei und – ganz wichtig – ein wenig frischen Kerbel hinein.