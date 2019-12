Wo Promis Silvester verbringen - und welche Outfits sie anziehen

Während sich viele nach den Feiertagen auf der Suche nach einem Silvester-Outfit noch einmal ins Shopping-Getümmel werfen, stehen bei Lady Gaga bereits seit Monaten mehrere Looks fest. Die Sängerin gehört zu jenen Stars, für die auch heuer der 31. Dezember ein ganz normaler Arbeitstag ist. Ab acht Uhr abends wird der Superstar im MGM Resort in Las Vegas auf der Bühne stehen, um Hits wie "Just Dance" in den für sie typisch verrückten Kostümen zum Besten zu geben. Nebenan, im Planet Hollywood, hat sich Christina Aguilera angekündigt, um mit ihren Fans ins neue Jahr zu starten.

Sehr Spontane, die zum Jahreswechsel auf der Suche nach dem besten Platz für Promi-Sichtungen sind, können einen Last-Minute-Flug nach New York buchen. Mitten am Times Square performen auch heuer zahlreiche Superstars.

2018 trällerte Jennifer Lopez im paillettenbesetzten Outfit den Silvester-Klassiker "Auld Lang Syne" bei eisiger Kälte. In der hauchdünnen Kreation dürfte der 50-Jährigen dank der zahlreichen Scheinwerfer zwar nicht kalt geworden sein, für Besucher des Open-Air-Events gilt jedoch: Wer weit vorne stehen möchte, muss bereits am frühen Nachmittag kommen. Statt in Glitzer-Heels also lieber in Lammfellstiefel schlüpfen.

Wohnzimmer oder doch Party?

Garantiert keine Frostbeulen wird es bei Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz in Los Angeles geben. Statt sich auf einer der vielen Promipartys in Hollywood blicken zu lassen, amüsierte sich das Paar vergangenes Jahr gemeinsam mit Klums Kindern im heimischen Wohnzimmer. Auf ein festliches Outfit wollte das Model nicht verzichten: Ein Video auf ihrem Instagram-Account zeigt die tanzende 46-Jährige im paillettenbesetzten Cocktailkleid.