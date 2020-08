Heimisches Design: Mobiler Concept Store tourt durch Österreich

„Aufgrund der aktuellen Situation sind zahlreiche Klein- und Mittelunternehmen sowie die Gastronomie- und Tourismus-Branche gerade von starken Umsatzeinbrüchen getroffen“, sagen die Initiatoren Nicole Adler und Georg Buchegger über den Anlass zu ihrem mobilen Concept Store, der ab kommendem Samstag durch ganz Österreich tourt.

Not machte die beiden erfinderisch und so konnten 18 heimische Designer für das Projekt gewonnen werden. Mit dabei sind unter anderem Arthur Arbesser, Gon by Christina Steiner, Femme Maison und Juls.

Der eigens gebrandete „Shop Up“-Transporter wird am 8. August zuerst im Taubenkobel im Burgenland haltmachen, bevor es unter anderem weiter ins Thermalbad Vöslau, das Seeschloss in Gmunden und zum Schluss in den Wiener Dogenhof geht. Mehr Infos zu den Daten, Locations und Labels gibt es auf der Website www.shop-up.at