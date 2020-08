Boris Becker geht unter die Designer

Boris Becker ist das jüngste Beispiel in einer Reihe deutscher Prominenter, die unter ihrem Namen eine eigene Modekollektion herausgeben: Auf seinem Instagram-Profil präsentierte sich der 52-Jährige als Model in lässig-eleganten Herbst- und Winter-Outfits, die er in Zusammenarbeit mit der "Fashion Concept Group" entwickelt hat.

Die von Becker inspirierten Entwürfe seien laut der Modefirma ideal für Männer, die im Alltag oder Büro „smart aussehen möchten, es aber gleichzeitig bequem haben wollen und seinem ikonischen Lifestyle folgen möchten“. Zielgruppe seien Herren zwischen 25 und 45.