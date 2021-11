Bieber bis Jolie: Welchen Street Style Promis gerade tragen

"Probiers mal mit Gemütlichlichkeit." Den Ohrwurm aus dem Dschungelbuch haben sich Fashionistas und die bekanntesten Celebrities in L.A., New York oder London wohl gerade zum Motto genommen.

Die aktuellen Street Styles von Modevorbildern wie Hailey Bieber oder Alexa Chung verbindet eine Schlabberästhetik, die wir doch noch von wo kennen. Zumindest die älteren Semester, die sich in den Neunzigerjahren auch schon modisch kleiden wollten.

Und so zeigt sich Justins Biebers Angetraute Hailey ganz den Nineties verschrieben im weit geschnittenen Hosenanzug mit Goldkette und dünnem Skatersweater mit klobigen Turnschuhen. Kurz danach war das Model dann in einem Pulloverkleid in Los Angeles zu sehen.