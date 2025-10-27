Fitness-Challenge "The Great Lock-In": Gesund oder gefährlich?

In den sozialen Netzwerken macht derzeit die Fitness-Challenge „The Great Lock-In“ die Runde. Bis zum Ende des Jahres sollen die Teilnehmenden auf Folgendes verzichten: Nikotin, Alkohol, Fast Food, Zucker und Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen. Zusätzlich soll man vier bis fünf Mal die Woche Sport betreiben, jede Nacht neun Stunden schlafen, drei Liter Wasser pro Tag trinken, täglich kalt duschen und 10.000 Schritte pro Tag gehen. Aber wie gesund ist das? „Prinzipiell ist das zusammengefasst perfekt zur Prävention“, bewertet der Kardiologe David Weidenauer vom Herz Zentrum Wien die Challenge. Er empfiehlt eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. Letzteres dient zur Verbesserung der Knochendichte und hilft, gesund alt zu werden. Dass ein Verzicht auf Alkohol, Nikotin und Fast Food gesund ist, erklärt sich von selbst: „Es gibt keine negativen gesundheitlichen Effekte, wenn man von heute auf morgen mit dem Rauchen aufhört. Wenn es einem schwerfällt, kann es helfen, die Menge nach und nach zu reduzieren.“ Auch auf Zucker zu verzichten, lohnt sich. „Ein hoher Zuckerkonsum erhöht das Risiko für Übergewicht, Diabetes, Herzkreislauferkrankungen und Entzündungsprozesse.“

Für wen der Fitness-Trend nicht geeignet ist Nur beim Sport komme es darauf an, ob Vorerkrankungen bestehen. Wenn ein 50- bis 60-Jähriger, der bisher komplett auf Sport verzichtet hat, plötzlich anfängt, vier bis fünfmal die Woche ins Fitnesscenter zu gehen, „ist eine Beratung vorher empfehlenswert“. Der Mediziner rät zudem, einen Gesundheitscheck beim Internisten zu machen. „50 Prozent der Menschen, die an plötzlichem Herztod sterben, galten bis zum Tod als herzgesund.“ Er ergänzt: „Wenn jemand 30 Jahre lang geraucht, sich schlecht ernährt und keinen Sport gemacht hat, kann es sein, dass die Herzgefäße über 50 Prozent verengt sind. Das spürt man vorher nicht.“ Als sportliche Betätigung gelte etwa auch Nordic Walking. „Wenn ich keine relevante Herzerkrankung habe, ist das kein Problem“, beruhigt Weidenauer. Schwimmen oder insbesondere Stiegen steigen, seien ebenso eine Option: „Menschen mit Herzrhythmusstörungen profitieren sogar von der körperlichen Betätigung“.