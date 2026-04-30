Style-Update: Was die Modewelt gerade bewegt
Gerade passiert ziemlich viel Spannendes in der Mode: Ikonen treffen auf neue Ideen, große Namen auf frische Perspektiven. Ein gutes Beispiel ist die große Auktion rund um Diane Keaton beim Auktionshaus Bonhams. Unter dem Titel „The Architecture of an Icon“ kommen persönliche Stücke, Mode, Kunst und Design aus ihrem Leben unter den Hammer – und zeigen, wie prägend ihr unvergleichlicher Stil war.
Währenddessen ist Venedig wieder mal der Nabel der Kunstwelt: Mit der Eröffnung der Biennale trifft hier alles aufeinander, was Rang und Namen hat. Kunstkenner, Sammler, Glitterati, Adabeis der Szene und die Schönsten und Schicksten der „bella gente“ aus der ganzen Welt. Mittendrin: Dries Van Noten, der seinen aufwendig restaurierten Palazzo mit einer Ausstellung eröffnet – und Mode, Kunst und Handwerk ganz selbstverständlich verschmelzen lässt.
Stilikone Diane Keaton.
Bonhams versteigert im Juni Mode, Kunst, Interieur, Bücher und persönliche Objekte aus Keatons Leben. Bowler-Hats, Fashion von Ralph Lauren, Film-Memorabilia und Kuriositäten zeigen, wie konsequent sie ihren eigenen Kosmos kuratierte: streng, witzig, persönlich und ganz unverwechselbar.
Dries in Venedig.
Im Palazzo Pisani Moretta zeigt Dries Van Noten in seiner neuen „Fondazione“ über 200 Werke in 20 Räumen. Schönheit wird hier zur Haltung und Poesie!
JW Anderson x Mytheresa.
Andersons Crochet-Knits, Denim und drapierte Kleider kombinieren diesen Sommer verspielten Luxus mit Beach-Gefühl und Attitüde.
Stella x H&M.
Modischer Mix aus Vergangenheit und Gegenwart, Tailoring, Denim, Falabella-Ketten und nachhaltige Materialien, typisch Stella McCartney! Ab 7.5.
Topshop ist zurück.
Bei Kastner & Öhler in Graz vereint die Kultmarke moderne Basics mit Trend-Pieces und Londoner Energie zum Anziehen. Britisch pur.
Auch die großen Brands liefern: JW Anderson, neben Matthieu Blazy der Darling der Modewelt, bringt zusammen mit Mytheresa eine sommerliche Kollektion, die leicht, verspielt und ein bisschen verträumt ist. Gleichzeitig zeigt Stella McCartney bei ihrer neuen Collab mit H&M, wie gut sich Vergangenheit und Gegenwart mixen lassen.
Comeback
Und auch auf heimischem Boden tut sich was: Topshop ist zurück und bringt frischen London-Vibe zu Kastner & Öhler in Graz. Da muss ich auch sofort hin. War immer ein Riesenfan der Markem, das hab ich mit Kate Moss gemeinsam. Unterm Strich zeigt sich: Mode ist gerade alles gleichzeitig – persönlich, kreativ, nostalgisch und neu. Genau das macht den Moment so spannend.
Isagram: Chanels neue „Sandalen“
Hat Matthieu Blazy eben bei der Cruise-Show gezeigt. Werden sich vielleicht nur für den Sand eignen, der darf dann aber auch nicht zu heiß sein. Um nämlich am Citypflaster mit bloßen Sohlen zu gehen, dafür muss man schon ganz großer Chanel-Fan sein!
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