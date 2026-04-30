Style-Update: Was die Modewelt gerade bewegt

Gerade passiert ziemlich viel Spannendes in der Mode: Ikonen treffen auf neue Ideen, große Namen auf frische Perspektiven. Ein gutes Beispiel ist die große Auktion rund um Diane Keaton beim Auktionshaus Bonhams. Unter dem Titel „The Architecture of an Icon“ kommen persönliche Stücke, Mode, Kunst und Design aus ihrem Leben unter den Hammer – und zeigen, wie prägend ihr unvergleichlicher Stil war.

Währenddessen ist Venedig wieder mal der Nabel der Kunstwelt: Mit der Eröffnung der Biennale trifft hier alles aufeinander, was Rang und Namen hat. Kunstkenner, Sammler, Glitterati, Adabeis der Szene und die Schönsten und Schicksten der „bella gente“ aus der ganzen Welt. Mittendrin: Dries Van Noten, der seinen aufwendig restaurierten Palazzo mit einer Ausstellung eröffnet – und Mode, Kunst und Handwerk ganz selbstverständlich verschmelzen lässt.