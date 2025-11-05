Rama Duwaji: Wie tickt die First Lady New Yorks?
Die Frau des neuen New Yorker Bürgermeisters illustriert für die Modebibel "Vogue" und bringt frischen Wind die Politik der USA.
In Dubai aufgewachsen
Damit ist Duwaji zur First Lady des Big Apple avanciert und verkörpert die junge, kreative Szene der Stadt wie kaum eine andere. Laut New York Times wurde sie in Texas geboren, hat syrische Wurzeln und zog mit neun Jahren mit ihrer Familie nach Dubai. Später studierte sie Kommunikationskunst an der Commonwealth University in Virginia und lebt erst seit 2021 in New York.
Liebe über Dating-App
Dort lernte sie über eine Dating-App den jungen Politiker Zohran Mamdani kennen – und lieben. 2024 folgte die Verlobung, dieses Jahr wurde geheiratet. „Rama ist nicht nur meine Frau, sie ist eine unglaubliche Künstlerin, die es verdient, auf ihre eigene Art und Weise bekannt zu werden“, sagt der frisch gewählte Bürgermeister und erklärte Trump-Gegner über seine Partnerin.
In Modeszene angekommen
Längst ist Duwaji in der kreativen High Society angekommen – zumindest in der Modeszene: Sie bedankte sich bei der neuen Vogue-Chefredakteurin Chloe Malle für den Illustrationsauftrag und saß während der Fashion Week in der Front Row der Show von Diotima, dem Label von Rachel Scott, das groß gefeiert.
Scotts Arbeiten drehen sich um ihre karibischen Wurzeln, die sie mit urbanen Elementen verbindet – ganz ähnlich wie Duwaji in ihren Illustrationen ihre eigene kulturelle Herkunft verarbeitet.
Schmuck und schwarzer Kajal
Duwajis modische Markenzeichen: opulenter Schmuck und betonte Augen mit schwarzem Kajal. Dazu trägt sie bevorzugt Schwarz oder Weiß – etwa von Ulla Johnson oder dem palästinensischen Designer Zeid Hijazi. Auf den ersten Blick schlicht, auf den zweiten raffiniert.
Auf Instagram folgen ihr inzwischen mehr als 200.000 Menschen – vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis die Künstlerin und Politikergattin auch als Influencerin durchstartet.
