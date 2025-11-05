Rama Duwaji: Wie tickt die First Lady New Yorks?

©REUTERS/David Delgado

Duwaji und Zohran Mamdani geben ihre Wahlstimmen ab. ©REUTERS/Kylie Cooper

In Dubai aufgewachsen Damit ist Duwaji zur First Lady des Big Apple avanciert und verkörpert die junge, kreative Szene der Stadt wie kaum eine andere. Laut New York Times wurde sie in Texas geboren, hat syrische Wurzeln und zog mit neun Jahren mit ihrer Familie nach Dubai. Später studierte sie Kommunikationskunst an der Commonwealth University in Virginia und lebt erst seit 2021 in New York. Liebe über Dating-App Dort lernte sie über eine Dating-App den jungen Politiker Zohran Mamdani kennen – und lieben. 2024 folgte die Verlobung, dieses Jahr wurde geheiratet. „Rama ist nicht nur meine Frau, sie ist eine unglaubliche Künstlerin, die es verdient, auf ihre eigene Art und Weise bekannt zu werden“, sagt der frisch gewählte Bürgermeister und erklärte Trump-Gegner über seine Partnerin.

Keramik von Rama Duwaji ©InstagramRama Duwaji

In Modeszene angekommen Längst ist Duwaji in der kreativen High Society angekommen – zumindest in der Modeszene: Sie bedankte sich bei der neuen Vogue-Chefredakteurin Chloe Malle für den Illustrationsauftrag und saß während der Fashion Week in der Front Row der Show von Diotima, dem Label von Rachel Scott, das groß gefeiert. Scotts Arbeiten drehen sich um ihre karibischen Wurzeln, die sie mit urbanen Elementen verbindet – ganz ähnlich wie Duwaji in ihren Illustrationen ihre eigene kulturelle Herkunft verarbeitet.