Überraschung bei Australian Open: Was das Outfit von Naomi Osaka bedeutet
Naomi Osaka sorgt bei den Australian Open nicht nur sportlich, sondern auch modisch für Aufsehen: Vor ihrem Erstrundenmatch gegen die Kroatin Antonia Ružić betrat sie die Rod Laver Arena am Dienstagnachmittag in einem spektakulären Look, der weit über ein klassisches Sportoutfit hinaus- und sofort viral ging.
Das theatralische Ensemble umfasste einen breitkrempigen Hut mit langem, weißem Schleier, einen weißen Sonnenschirm sowie ein wallendes Beinkleid mit türkis-grünem Oberteil. Während sie später für den eigentlichen Matchbeginn einige Teile ablegte, blieb die Botschaft klar: Dies war kein zufälliges Outfit, sondern ein künstlerisch inszeniertes Statement.
Gegenüber Vogue gab die 28-jährige Japanerin Einblicke in die Entstehungsgeschichte des ikonischen Looks. Die Idee kam ihr bei einer Geschichte, die sie ihrer zweijährigen Tochter Shai vorlas - ein Bild einer Qualle faszinierte sie beide. Die "Schönheit und Eleganz" des Meerestiers wurden anschließend in das Design übertragen. Zusätzlich spielte der Schmetterling eine Rolle - eine Referenz an das Jahr 2021, als bei den Australian Open während eines Matches ein solcher Schmetterling auf Osaka landete und sie diesen rettete.
"Es fühlte sich an wie ein Symbol für Energie, Wandel und Aufregung", erklärte die Athletin. Entworfen wurde das Outfit in Zusammenarbeit mit dem Haute-Couture-Designer Robert Wun, dessen Arbeiten für dramatische Silhouetten und erzählerische Konzepte bekannt sind. Die Couture-Ästhetik auf der sportlicher Bühne unterstreicht Osakas Haltung: Mode ist für sie kein Beiwerk, sondern Ausdruck von Identität.
Politische Botschaft
Seit Jahren nutzt Osaka Kleidung, um Botschaften zu transportieren - so trug sie etwa bei den US Open 2020 Masken mit den Namen afroamerikanischer Opfer von Polizeigewalt. Osaka steht stellvertretend für eine Generation von Sportlerinnen, die sich mit ihren Outfits kreativ ausleben, ihre Persönlichkeiten unterstreichen und Geschichten erzählen.
Das überraschte Publikum in Melbourne zeigte sich jedenfalls begeistert und jubelte der Weltranglisten-16. bei ihrem Einzug frenetisch zu. "Ein legendärer Einlauf", schwärmte auch die Spielerinnen-Vereinigung WTA auf der Plattform X - und versah den Post mit einem unmissverständlichen Feuer-Emoji.
