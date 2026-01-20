Überraschung bei Australian Open: Was das Outfit von Naomi Osaka bedeutet

"Es fühlte sich an wie ein Symbol für Energie, Wandel und Aufregung", erklärte die Athletin. Entworfen wurde das Outfit in Zusammenarbeit mit dem Haute-Couture-Designer Robert Wun, dessen Arbeiten für dramatische Silhouetten und erzählerische Konzepte bekannt sind. Die Couture-Ästhetik auf der sportlicher Bühne unterstreicht Osakas Haltung: Mode ist für sie kein Beiwerk, sondern Ausdruck von Identität.

Politische Botschaft

Seit Jahren nutzt Osaka Kleidung, um Botschaften zu transportieren - so trug sie etwa bei den US Open 2020 Masken mit den Namen afroamerikanischer Opfer von Polizeigewalt. Osaka steht stellvertretend für eine Generation von Sportlerinnen, die sich mit ihren Outfits kreativ ausleben, ihre Persönlichkeiten unterstreichen und Geschichten erzählen.