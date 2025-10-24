Mantel-Mania: Die schönsten Coat-Trends für den Winter 2025
Der Winter wird modisch: Von Klassikern bis hin zu Trendjacken. Diese Mantel-Trends bringen Stil und Farbe in kalte Tage.
Fashionstar Wintermantel!
Nicht nur Keypiece der Saison, sondern auch wichtigste Investition in die Wintergarderobe. Hier unsere Favoriten – von Draped Capes über Klassiker bis zu Jacken statt Mänteln.
Wickelmantel
Knopfloser Robe Coat, kommt immer sehr lässig und entspannt rüber. „Robe Coat“ kommt übrigens von Schlafrock. Mantel
- & Other Stories
Wie wär’s mit Farbe?
Kuscheln wir uns doch in einen rostbraunen Wollmantel. Dunkeldusteres gibt’s eh genug, und außerdem dauert der finstere Winter die nächsten sechs Monate. Mantel von Stapf
©Hersteller
Neuer Trench
Der gute alte Trenchcoat, erstaunlich, wie er sich jede Modesaison immer wieder neu erfindet. Ungewöhnliche Schulter- und Ärmelpartie, durch die ein Gürtel gezogen wird. Trenchoat Brunello Cucinelli.
Voll in Form
Ist das ein Mantel oder ein Kleid? Ein Mantelkleid – mit Stehkragen, Zipp, Tunnelgürtel und bauschiger Form. Die Ärmel sind dreiviertellang, da braucht’s Handschuhe. Look - Sofie D’Hoore
©Apple Photos Clean Up/Hersteller
So schick retro
Leicht oversized, knielang und kleinkariert. Dieser Mantel sieht aus, als könnte er schon viele Jahre im Kasten hängen. Auffallend: die schönen Hornknöpfe und das Gesamtstyling, schwerer Goldschmuck, geshoppte Kniestrümpfe, Musterkleidchen und Nerdbrille. Alles Miu Miu.
Cooles Cape
Die einzigen Capes, die ich je getragen habe, waren ein Schulcape (englische Schule) und ein Wetterfleck aus grünem Loden. Gekonnt drapierte Mantelhülle für Männer von Calvin Klein.
©Courtesy of Calvin Klein
Farbe bitte!
Gauer Himmel, trübe Tage, Winterblues? Schon allein deswegen tragen wir gerne Mäntel in Farbe. Statt dem eleganten aber manchmal trüben Schwarz darf es gerne auch ein knalliges Rot sein, Beerentöne oder karierte Klassiker.
Beerentöne
Dunkle Berry- und Bordeaux-Schattierungen sind sehr stylische Alternativen zu den ewig schwarzen Mänteln. Dieser hier hat noch dazu extreme Maxilänge. Look Michel Mayer.
©Hersteller
Grau
Wem starke Farben zu auffallend sind, der schlüpft in einen grauen Wintermantel. Look & Other Stories
Rot
Im Novembernebel fällt Rot auf. Look Arket
Klaro Karo
Ich finde ja, dass karierte Mäntel einfach immer fesch machen. Mantel N°21 bei Liska
Klassisches Camel
Der gute alte beziehungsweise neue Kamelhaarmantel kommt niemals aus der Mode. Look Stella McCartney
Grün
Die angesagte grüne Farbpalette reicht von Oliv bis Parkagrün. Passt zu allem und zu jeder. Look Brioni
From Coat to Coat
Begleiter für lange Zeit: Isas Mantelparade.
Schmal und schlicht
Schwarzer Mantel aus der neuen Calvin-Klein-Kollektion. To die for!
Lodengrün
Letztes Jahr habe ich mir wieder mal einen Lodenmantel gekauft, der sieht fast so aus wie dieser. Mantel: Les Prairies de Paris bei Dantendorfer.
Schlichter Mantel aus der Prada Herbst / Winter Kollektion©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Zeppelin / Avalon
Detailverliebt in den weißen Pelzkragen, der schmeichelt
ungeheuer. Mantel - Dorothee Schumacher
Detailverliebt
Statt einer Knopfleiste hat dieses nonchalante Prachtstück von einem Mantel einen knallgrünen Hinguckerverschluss.
So schick! Mantel - Alberta Feretti
©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Zeppelin / Avalon
Helle Freude
Mag ich: Blazermäntel in der Farbpalette Beigebraun bis Cremeweiß. Was ich auch gern mag, ist das lila Mützerl. Look Circolo 1901
©Hersteller
Kuscheljacken: Warm, weich, stylisch
Neben dem Mantel stehen gemütliche Jacken hoch im Kurs. Teddy, Daune, Oversize-Blousons und wetterfeste Outdoor-Looks machen den Winter alltagstauglich und modisch zugleich. Kombiniert werden sie gerne mit Midi-Röcken oder entspannten Hosen für ein lässiges City-Outfit.
Brauner Blouson
Dunkelbraun ist eine Allrounderfarbe, passt eigentlich zu allem. Der Blousonschnitt ist auch immer
extralässig. Look Nehera
Karo-Kick
Auch Jacken kommen kariert. Zum Beispiel diese Steppjacke von Jana Wieland
Kuschelig
Shearlingjacke mit Dufflecoat-Verschlüssen und weißem Pelzkragen von Longchamp
©Hersteller
Praktisch wetterfest
Arket x Barbour ist aktuell eine neue Koop mit auffallendem Karo in Blau und Grün. Barbour-Jacken gehören zu England wie Nebel und Nieselregen. Die Marke ist berühmt für ihre gewachste Baumwolle, die Wind und Wetter standhält.
©Hersteller
Flüstertöne
Ist das nicht schön? Doppelreihige Peacoatjacke aus sandbeigem Kaschmir, dazu perlengraue Bluse, steingraue Hose und erbsengrüne Tasche. Look Ballantyne
Praktisch wetterfest
Arket x Barbour ist aktuell eine neue Koop mit auffallendem Karo in Blau und Grün. Barbour-Jacken gehören zu England wie Nebel und Nieselregen. Die Marke ist berühmt für ihre gewachste Baumwolle, die Wind und Wetter standhält.
Isa says: Meine Mäntel!
Vielleicht wissen Sie eh, dass ich Mäntel liebe. Wintermäntel, Übergangsmäntel, Abendmäntel, sogar Sommermäntel. Im richtigen Mantel fühle ich mich einfach richtig gut angezogen. Mein "richtiger" Mantel darf nicht zu voluminös sein, dafür bin ich nicht groß genug.
Und unbedingt muss er weiche, unkonstruierte Schultern haben, ja keine Schulterpölster, nicht mal den Ansatz davon. Bei Material und Verarbeitung bin ich extrem wählerisch. Ein guter Mantel ist immer ein "Investment Piece", das bei richtiger Pflege gern schon mal fast ein ganzes Modeleben durchhält.
Kommentare