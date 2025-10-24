Eine Frau mit Sonnenbrille, Mantel und Tasse steht in einem Hotelflur.
Mantel-Mania: Die schönsten Coat-Trends für den Winter 2025

Der Winter wird modisch: Von Klassikern bis hin zu Trendjacken. Diese Mantel-Trends bringen Stil und Farbe in kalte Tage.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

24.10.25

Fashionstar Wintermantel!

Nicht nur Keypiece der Saison, sondern auch wichtigste Investition in die Wintergarderobe. Hier unsere Favoriten – von Draped Capes über Klassiker bis zu Jacken statt Mänteln. 

46-219278154

Wickelmantel
Knopfloser Robe Coat, kommt immer sehr lässig und entspannt rüber. „Robe Coat“ kommt übrigens von Schlafrock. Mantel
- & Other Stories

©Hersteller
46-219278156

Wie wär’s mit Farbe?
Kuscheln wir uns doch in einen rostbraunen Wollmantel. Dunkeldusteres gibt’s eh genug, und außerdem dauert der finstere Winter die nächsten sechs Monate. Mantel von Stapf

 

©Hersteller
46-219278391

Neuer Trench
Der gute alte Trenchcoat, erstaunlich, wie er sich jede Modesaison immer wieder neu erfindet. Ungewöhnliche Schulter- und Ärmelpartie, durch die ein Gürtel gezogen wird. Trenchoat Brunello Cucinelli.

©Hersteller
46-219278208

Voll in Form
Ist das ein Mantel oder ein Kleid?  Ein Mantelkleid – mit Stehkragen, Zipp, Tunnelgürtel und bauschiger Form. Die Ärmel sind dreiviertellang, da braucht’s Handschuhe. Look - Sofie D’Hoore

 

©Apple Photos Clean Up/Hersteller
46-219278152

So schick retro
Leicht oversized, knielang und kleinkariert. Dieser Mantel sieht aus, als könnte er schon viele Jahre im Kasten hängen. Auffallend: die schönen Hornknöpfe und das Gesamtstyling, schwerer Goldschmuck, geshoppte Kniestrümpfe, Musterkleidchen und Nerdbrille. Alles Miu Miu.

©Lengua
46-219278148

Cooles Cape
Die einzigen Capes, die ich je getragen habe, waren ein Schulcape (englische Schule) und ein Wetterfleck aus grünem Loden. Gekonnt drapierte Mantelhülle für Männer von Calvin Klein.

 

©Courtesy of Calvin Klein

Farbe bitte!

Gauer Himmel, trübe Tage, Winterblues? Schon allein deswegen tragen wir gerne Mäntel in Farbe. Statt dem eleganten aber manchmal trüben Schwarz darf es gerne auch ein knalliges Rot sein, Beerentöne oder karierte Klassiker.

46-219278216

Beerentöne
Dunkle Berry- und Bordeaux-Schattierungen sind sehr stylische Alternativen zu den ewig schwarzen Mänteln. Dieser hier hat noch dazu extreme Maxilänge. Look Michel Mayer.

 

©Hersteller
46-219278212

Grau
Wem starke Farben zu auffallend sind, der schlüpft in einen grauen Wintermantel. Look & Other Stories

©Hersteller
46-219278210

Rot
Im Novembernebel fällt Rot auf. Look Arket

©Hersteller
46-218860512

Klaro Karo
Ich finde ja, dass karierte Mäntel einfach immer fesch machen.  Mantel N°21 bei Liska

©Romar Ferry
PFW - Stella McCartney Runway

Klassisches Camel
Der gute alte beziehungsweise neue Kamelhaarmantel kommt niemals aus der Mode. Look Stella McCartney

©IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Blondet Eliot/ABACA
46-219278232

Grün
Die angesagte grüne Farbpalette reicht von Oliv bis Parkagrün. Passt zu allem und zu jeder. Look Brioni

©Hersteller

From Coat to Coat

Begleiter für lange Zeit: Isas Mantelparade.

46-219278236

Schmal und schlicht
Schwarzer Mantel aus der neuen Calvin-Klein-Kollektion. To die for!

©courtesy of calvin klein collection
46-219278230

Lodengrün
Letztes Jahr habe ich mir wieder mal einen Lodenmantel gekauft, der sieht fast so aus wie dieser. Mantel: Les Prairies de Paris bei Dantendorfer.

©Hersteller
PRADA Ready to wear fall winter 2025:26 MILAN February 2025

Schlichter Mantel aus der Prada Herbst / Winter Kollektion 

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Zeppelin / Avalon
46-219278234

Detailverliebt in den weißen Pelzkragen, der schmeichelt 
ungeheuer. Mantel - Dorothee Schumacher

©Franck Bordas
Alberta Ferretti

Detailverliebt
Statt einer Knopfleiste hat dieses nonchalante Prachtstück von einem Mantel einen knallgrünen Hinguckerverschluss. 
So schick! Mantel - Alberta Feretti

 

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Zeppelin / Avalon
46-219278228

Helle Freude
Mag ich: Blazermäntel in der Farbpalette Beigebraun bis Cremeweiß. Was ich auch gern mag, ist das lila Mützerl. Look Circolo 1901

 

©Hersteller

Kuscheljacken: Warm, weich, stylisch

Neben dem Mantel stehen gemütliche Jacken hoch im Kurs. Teddy, Daune, Oversize-Blousons und wetterfeste Outdoor-Looks machen den Winter alltagstauglich und modisch zugleich. Kombiniert werden sie gerne mit Midi-Röcken oder entspannten Hosen für ein lässiges City-Outfit.

46-219278280

Brauner Blouson
Dunkelbraun ist eine Allrounderfarbe, passt eigentlich zu allem. Der Blousonschnitt ist auch immer 
extralässig. Look Nehera

©Hersteller
46-219278264

Karo-Kick
Auch Jacken kommen kariert. Zum Beispiel diese Steppjacke von Jana Wieland

©Hersteller
46-219278278

Kuschelig
Shearlingjacke mit Dufflecoat-Verschlüssen und weißem Pelzkragen von Longchamp

 

©Hersteller
46-219278262

Praktisch wetterfest
Arket x Barbour ist aktuell eine neue Koop mit auffallendem Karo in Blau und Grün. Barbour-Jacken gehören zu England wie Nebel und Nieselregen. Die Marke ist berühmt für ihre gewachste Baumwolle, die Wind und Wetter standhält. 

 

©Hersteller
46-219278266

Flüstertöne
Ist das nicht schön? Doppelreihige Peacoatjacke aus sandbeigem Kaschmir, dazu perlengraue Bluse, steingraue Hose und erbsengrüne Tasche. Look Ballantyne

©Hersteller
46-219278260

©Hersteller

Isa says: Meine Mäntel!

Vielleicht wissen Sie eh, dass ich Mäntel liebe. Wintermäntel, Übergangsmäntel, Abendmäntel, sogar Sommermäntel. Im richtigen Mantel fühle ich mich einfach richtig gut angezogen. Mein "richtiger" Mantel darf nicht zu voluminös sein, dafür bin ich nicht groß genug.

Und unbedingt muss er weiche, unkonstruierte Schultern haben, ja keine Schulterpölster, nicht mal den Ansatz davon. Bei Material und Verarbeitung bin ich extrem wählerisch. Ein guter Mantel ist immer ein "Investment Piece", das bei richtiger Pflege gern schon mal fast ein ganzes Modeleben durchhält.

(freizeit.at)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

