Nina Park zählt zu den gefragtesten Make-up-Artists der aktuellen Red-Carpet-Generation. Die koreanisch-amerikanische Visagistin lernte ihr Handwerk in Paris, startete im Editorial-Bereich und arbeitete mit Topmodels für internationale Magazine, bevor sie sich in L. A. als feste Größe für moderne Celebrity-Beauty etablierte. Ihren Durchbruch feierte sie mit ikonischen Looks für Hailey Bieber , Greta Lee und Zoë Kravitz .

Heute zählen unter anderem Emma Stone und Jessie Buckley zu ihrem Kundenkreis. Beide sind in dieser Awards-Saison stark präsent, beide sind Oscar-nominiert, Buckley gilt für „Hamnet“ als ganz große Favoritin – entsprechend begehrt bei sämtlichen Glamsquads. Was Nina Park so gefragt macht, ist ihre Ästhetik der subtilen Präzision: Haut bleibt Haut, Konturen wirken weich modelliert statt hart gezeichnet.

Look mit Lustfaktor

Bei der „Nina-Park-Lippe“ wird der Amorbogen bewusst überbetont und soft ausgemalt. Ein Lipliner – nah am Naturton oder in Nougattönen – definiert sanft über der natürlichen Linie, vor allem an den höchsten Punkten des Lippenherzens.

Die Kontur wird diffus nach innen verblendet, wodurch ein zarter Schatten entsteht. Der Lippenstift wird eingetupft, oft in zwei Nuancen mit stärkerem Fokus im Zentrum. Ein Hauch Balm (kein Gloss!!) sorgt für Dimension. Die Lippen wirken voller, mit einem subtil „übermalten“ Effekt – genau das macht den entscheidenden Unterschied.