Lippen mit mehr Volumen: Der Make-up-Trick der Stars
Hollywood liebt die „Nina-Park-Lippen“.
Nina Park zählt zu den gefragtesten Make-up-Artists der aktuellen Red-Carpet-Generation. Die koreanisch-amerikanische Visagistin lernte ihr Handwerk in Paris, startete im Editorial-Bereich und arbeitete mit Topmodels für internationale Magazine, bevor sie sich in L. A. als feste Größe für moderne Celebrity-Beauty etablierte. Ihren Durchbruch feierte sie mit ikonischen Looks für Hailey Bieber, Greta Lee und Zoë Kravitz.
Heute zählen unter anderem Emma Stone und Jessie Buckley zu ihrem Kundenkreis. Beide sind in dieser Awards-Saison stark präsent, beide sind Oscar-nominiert, Buckley gilt für „Hamnet“ als ganz große Favoritin – entsprechend begehrt bei sämtlichen Glamsquads. Was Nina Park so gefragt macht, ist ihre Ästhetik der subtilen Präzision: Haut bleibt Haut, Konturen wirken weich modelliert statt hart gezeichnet.
Look mit Lustfaktor
Bei der „Nina-Park-Lippe“ wird der Amorbogen bewusst überbetont und soft ausgemalt. Ein Lipliner – nah am Naturton oder in Nougattönen – definiert sanft über der natürlichen Linie, vor allem an den höchsten Punkten des Lippenherzens.
Die Kontur wird diffus nach innen verblendet, wodurch ein zarter Schatten entsteht. Der Lippenstift wird eingetupft, oft in zwei Nuancen mit stärkerem Fokus im Zentrum. Ein Hauch Balm (kein Gloss!!) sorgt für Dimension. Die Lippen wirken voller, mit einem subtil „übermalten“ Effekt – genau das macht den entscheidenden Unterschied.
Pinsel mit Concealer: Lippe über den Lippenrand hinaus mit eher hellem Concealer und Pinsel grundieren. So entsteht eine ebenmäßige Basis.©Juergen Hammerschmid
Mit einem weichen, leicht nougatfarbenen Konturenstift die Lippenkontur sanft überzeichnen und das Lippenherz betont weich ausmalen.©Juergen Hammerschmid
Mit einem nude-rosigen Lippenstift die Lippen ausmalen, besser noch die Farbe mit den Fingern sanft auftupfen. Der Lippenstift sollte am besten balsamartige Konsistenz haben.©Juergen Hammerschmid
Mit einem Applikator einen etwas dunkleren Lippenstiftton am inneren Lippenrand nur mittig auftragen. Sorgt für 3-D-Effekt und mehr Tiefe.©Juergen Hammerschmid
Das Close-up unseres Beauty-Trendlooks rückt die im Stil von Nina Park geschminkten Lippen in den Fokus. Die Kontur ist sanft überzeichnet und verleiht mehr Volumen, ohne übertrieben künstlich zu wirken. Der Teint erscheint nahezu ungeschminkt, mit natürlicher Hautstruktur und zartem Glow.©Juergen Hammerschmid
Hollywoods Lieblingslippen.
Natürlich hat Nina Park Jessie Buckley und Emma Stone auch für die Bafta-Awardsgala geschminkt, das war eh klar. Für Bafta-Gewinnerin Jessie verwendete sie ein cremiges, leicht koralliges Nude, jeweils mit sanfter „Überkonturierung“.©EPA/TOLGA AKMEN
Für Emma Stone verwendete sie einen rosenholzigen Balm, für Bafta-Gewinnerin Jessie ein cremiges, leicht koralliges Nude, jeweils mit sanfter „Überkonturierung“.©EPA/TOLGA AKMEN
Lippenfarben
Ganz wichtig ist die Kontur. Für unsere „Nina-Park-Lippe“ hat Alma Milcic den „Kiss Shaper“-Lipliner in Sienna Rebel und den „Lip Blusher“-Lipbalm in Nude Lavallière verwendet, beide aus der neuen „Lovenude“-Linie von YSL Beauty.
