Kurz und gut: Warum Jacken jetzt beim Nabel enden

Cropped Jackets – also kurz geschnittene Jacken – gehören zu den prägnantesten Silhouetten der Saison. Die verkürzte Linie verschiebt Proportionen, betont die Taille und verleiht klassischen Looks eine moderne, von der Haute Couture inspirierte Spannung. Besonders sichtbar wurde dieser Trend auf sämtlichen Designerlaufstegen, wo Tailoring neu gedacht und radikal verändert wurde. Ein zentraler Impuls kommt von Jonathan Anderson, der als neuer Kreativdirektor für Dior die ikonische „Bar Jacket“ des Hauses in einer verkürzten „Cropped“-Version interpretiert hat. Historische Form und Silhouette bleiben unverkennbar, werden jedoch wesentlich reduziert und vor allem verjüngt: klare Schultern, präzise Taillierung, eine wie gepolstert aussehende Hüftpartie und ein verkürzter Saum. Damit schafft Anderson genial eine Balance zwischen der Tradition des Modehauses und moderner Formensprache.