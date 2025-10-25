Kostüm-Trends: Halloween als buntes TV-Universum

Wer dieses Jahr mit seiner Halloween-Verkleidung Eindruck machen will, greift nicht zu blutigen Vampirzähnen, grausigen Latexmasken oder zum alten Hexenhut, sondern orientiert sich an Figuren, die man zuletzt in Serien oder einem Blockbuster ins Herz geschlossen hat.

Immer wieder Wednesday

Wie schon im Vorjahr wieder ganz vorne dabei: Wednesday Addams, die Königin des düsteren Understatements. Dank der zweiten Staffel des Serien-Hits ist der Look wieder überall zu sehen: schwarze Flechtzöpfe, weißer Kragen, emotionsloser Blick.

Wer es besonders trendig mag, setzt auf eine neue Nebenfigur in Wednesday: Geist Rosaline Rotwood, die mit weißem Haar und Seidenkleid von Lady Gaga gespielt wird (Titelbild).