Kostüm-Trends: Halloween als buntes TV-Universum
Neue Serien-Helden und Filmfiguren sind die Inspiration für Gruselkostüme, die mit mehr Stil als mit Schrecken punkten.
Wer dieses Jahr mit seiner Halloween-Verkleidung Eindruck machen will, greift nicht zu blutigen Vampirzähnen, grausigen Latexmasken oder zum alten Hexenhut, sondern orientiert sich an Figuren, die man zuletzt in Serien oder einem Blockbuster ins Herz geschlossen hat.
Immer wieder Wednesday
Wie schon im Vorjahr wieder ganz vorne dabei: Wednesday Addams, die Königin des düsteren Understatements. Dank der zweiten Staffel des Serien-Hits ist der Look wieder überall zu sehen: schwarze Flechtzöpfe, weißer Kragen, emotionsloser Blick.
Wer es besonders trendig mag, setzt auf eine neue Nebenfigur in Wednesday: Geist Rosaline Rotwood, die mit weißem Haar und Seidenkleid von Lady Gaga gespielt wird (Titelbild).
Demon Hunters - Perücken
Den Verkleidungen von Versandanbietern nach zu schießen, liegen drei neue Heldinnen aber noch höher im Kurs: die K-Pop Demon Hunters. Der animierte Actionfilm, in dem ein K-Pop-Trio heimlich als Dämonenjägerinnen gegen Bösewichte kämpft, zählt zu den meistgesehenen Filmen des Jahres auf Netflix und sorgt mit seinem einzigartigen Mix aus Korea-Pop-Ästhetik und Fantasy für einen riesigen Hype.
Die violetten Flechthaare von Rumi sind ein Verkaufsschlager, ebenso wie die Bühnenoutfits der Truppe oder Kostümierungen als Derpy, der Tiger aus dem knalligen Jugendfilm.
Comeback der Wicked Kostüme
Ein Comeback feiert auch Glindas Kitsch-Look als gute Hexe und das Outfit von Elphaba als grüne Hexe in „Wicked“. Die Kostüme der letzten Jahre können ideal wiederverwertet werden, denn der zweite Teil startet in wenigen Tagen – die Werbekampagne zur Fortsetzung ist schon seit Monaten in Gang.
Trauriges Monster
Und dann wäre da noch der ewige Klassiker Frankenstein, der in einem kommenden Kinofilm mit Jacob Elordi eine moderne Neuinterpretation erfährt. Erste Trailer zeigen ein Monster, das mehr Melancholie als Schrecken ausstrahlt – was sich in den Kostümtrends widerspiegelt. Statt plumper Latexmasken setzen viele auf maßgeschneiderte Jacken und dezent gesetzte „Narben“.
Halloween wird dieses Jahr also weniger zum Gruselfest als zur modischen Inszenierung.
