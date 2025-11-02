Heidi Klum trägt ein schwarzes Lederkleid und Stiefel.
Modetrend Leder: Die coolsten Styles und Pflegetipps für 2025

Leder ist 2025 mehr als nur ein Trend, es ist ein Statement. Zeitlos, cool und vielseitig: So wird Leder getragen und gepflegt

von Isabella Klausnitzer

02.11.25

Leder-Love

Kein einziges Material kann stilistische Gegensätze so verbinden wie Leder. Tradition und Subversion, Eleganz und Coolness, Glamour und Natürlichkeit, Härte und Sinnlichkeit, Rebellion und Designer-Chic.

Clean, leuchtend, luxuriös. Alles zum Thema Lederpflege auf der übernächsten Seite. Look von Liska

©Romar Ferry
Dunkel, dramatisch, dominant. Look von Liska

©Romar Ferry
Komfort trifft Coolness. Der Ledermantel ist von Petar Petrov

©Hersteller
Schuh-bi-du, Schuh dazu. Diese Overknees sind von Vagabond

©Hersteller
Faux Leather Trenchcoat, Jacke, Rock, Stiefel, alles Ton in Ton. Nur die Bluse ist ein kleiner Ausreißer. Der Look ist von Nehera

©Hersteller
Gute Laune zum Anziehen und ein todsicherer Hingucker. Der Blazer ist von Sportalm
 

©Hersteller
"Rose & Cuir" von Frédéric Malle 

©Hersteller
"Ombré Leather" von Tom Ford

©Hersteller
"Leder 6" von J.F. Schwarzlose Berlin

©Hersteller

So pflegen Sie Ihre Lieblingsstücke.

  • Vor dem ersten Tragen: Leder unbedingt großzügig imprägnieren.
  • Flecken weg: Fettflecken auf Nappa mit dem Handballen verreiben, Wasserflecken ganz vorsichtig mit weichem Lederradiergummi entfernen, ja keine chemischen Reiniger verwenden. Wie wär’s aber, wenn Sie sich einfach entspannend? Leder braucht Patina und verträgt sie auch.
  • Kratzer: Auch hier kommt der Handballen zum Einsatz.
  • Nasses Leder: Hände weg von Föhn und Heizung. Lederkleidungsstücke bei Zimmertemperatur trocknen lassen.
  • Lagerung: lieber Stoffsack als Plastik, Leder will atmen.
     

Leder-Like

Schwarzes Leder ist immer ein starkes Statement. Kraftvoll, stilvoll, ausdrucksvoll.

Wir tragen jetzt Handschuhe. Klassiker: aus schwarzem Leder. Von COS

©Hersteller
Auf Figur
Schwarzes Leder kann auch sehr „angezogen“ wirken. Diese Jacke mit Rock wirkt fast wie ein schickes Kostüm. Look & Other Stories

©Hersteller
Schön stark
Eines der wenigen echten „Hätt’ ich gerne“-Stücke dieses Modewinters. Und zwar ganz genau diesen Mantel von Michael Kors im Trenchcoatstil

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/x / Avalon
So cool
Gerade gesichtet: Erin Wasson bei der Pariser Fashionweek. Sie trägt vom Kopf bis in die Fingerspitzen Tom Ford by Haider Ackermann. Das Model zählt für mich zu den coolsten Stylesetterinnen überhaupt

©WWD via Getty Images/Gilbert Flores/getty images

Leder lockt

Nicht nur in schwarzem Nappa, sondern immer stärker auch in warmen Brauntönen.

Prada-Braun
Dieser Look  ist aus der neuen Spring/Summer-26-Runwayshow

©IMAGO/Bestimage/IMAGO/Agence / Bestimage
Kastanienbraun
Joggerhose aus ganz dünnem Leder von Louis Vuitton

©Hersteller
Schokobraun
Bikerjacke mit goldenen Zipps von Dorothee Schumacher

©Franck Bordas
Cognacbraun
Doppelreihige Peacoatjacke aus Velours-leder von Högl

©Hersteller
Dunkelbraun
Lederblouson zum Plisseekleid von Comma

©Hersteller
Bordeauxbraun
Klassische Bomberjacke mit Strickbündchen aus robustem, genarbtem Leder von Ivy Oak

©Hersteller

Frage des Stils: Wie trägt man schwarzes Leder? 

  • Lederlooks müssen Klasse haben. Billig glänzendes Kunstleder bitte vermeiden und unbedingt auf Qualität achten.
  • Lederkleidung darf ja nicht zu eng sein. Wirkt dann schon mal knackwurstartig.
  • Ich trage Leder gerne von Kopf bis Fuß im Totallook. Ist allerdings Geschmackssache.
  • Leder-Must-haves: Ultraslimme Lederleggings sind Klassiker, Bikerjacken auch. Streetstyle: die Kombi aus Lederhose mit Oversize-Hoodie und festen Boots.
  • Abendfein: (Oversize-)Blazer und Seidenbluse zur Lederhose. Rockig: Lederjacke mit Band-T-Shirt und Jeans.

Isa says: 

Wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll, greife ich immer zu Leder. Darin fühle ich mich einfach wohl, immer irgendwie cool, nie over-, nie underdressed. Schwarzes Leder ist ein Klassiker, Brauntöne sind sehr angesagt.
 

02.11.25
