Modetrend Leder: Die coolsten Styles und Pflegetipps für 2025

Leder-Love Kein einziges Material kann stilistische Gegensätze so verbinden wie Leder. Tradition und Subversion, Eleganz und Coolness, Glamour und Natürlichkeit, Härte und Sinnlichkeit, Rebellion und Designer-Chic.

Clean, leuchtend, luxuriös. Alles zum Thema Lederpflege auf der übernächsten Seite. Look von Liska ©Romar Ferry Dunkel, dramatisch, dominant. Look von Liska ©Romar Ferry Komfort trifft Coolness. Der Ledermantel ist von Petar Petrov ©Hersteller Schuh-bi-du, Schuh dazu. Diese Overknees sind von Vagabond ©Hersteller Faux Leather Trenchcoat, Jacke, Rock, Stiefel, alles Ton in Ton. Nur die Bluse ist ein kleiner Ausreißer. Der Look ist von Nehera ©Hersteller Gute Laune zum Anziehen und ein todsicherer Hingucker. Der Blazer ist von Sportalm

"Rose & Cuir" von Frédéric Malle ©Hersteller "Ombré Leather" von Tom Ford ©Hersteller "Leder 6" von J.F. Schwarzlose Berlin ©Hersteller

So pflegen Sie Ihre Lieblingsstücke. Vor dem ersten Tragen: Leder unbedingt großzügig imprägnieren.

Flecken weg: Fettflecken auf Nappa mit dem Handballen verreiben, Wasserflecken ganz vorsichtig mit weichem Lederradiergummi entfernen, ja keine chemischen Reiniger verwenden. Wie wär’s aber, wenn Sie sich einfach entspannend? Leder braucht Patina und verträgt sie auch.

Kratzer: Auch hier kommt der Handballen zum Einsatz.

Nasses Leder: Hände weg von Föhn und Heizung. Lederkleidungsstücke bei Zimmertemperatur trocknen lassen.

Lagerung: lieber Stoffsack als Plastik, Leder will atmen.



Leder-Like Schwarzes Leder ist immer ein starkes Statement. Kraftvoll, stilvoll, ausdrucksvoll.

Wir tragen jetzt Handschuhe. Klassiker: aus schwarzem Leder. Von COS ©Hersteller Auf Figur

Schwarzes Leder kann auch sehr „angezogen“ wirken. Diese Jacke mit Rock wirkt fast wie ein schickes Kostüm. Look & Other Stories ©Hersteller Schön stark

Eines der wenigen echten „Hätt’ ich gerne“-Stücke dieses Modewinters. Und zwar ganz genau diesen Mantel von Michael Kors im Trenchcoatstil ©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/x / Avalon So cool

Gerade gesichtet: Erin Wasson bei der Pariser Fashionweek. Sie trägt vom Kopf bis in die Fingerspitzen Tom Ford by Haider Ackermann. Das Model zählt für mich zu den coolsten Stylesetterinnen überhaupt ©WWD via Getty Images/Gilbert Flores/getty images

Leder lockt Nicht nur in schwarzem Nappa, sondern immer stärker auch in warmen Brauntönen.

Prada-Braun

Dieser Look ist aus der neuen Spring/Summer-26-Runwayshow ©IMAGO/Bestimage/IMAGO/Agence / Bestimage Kastanienbraun

Joggerhose aus ganz dünnem Leder von Louis Vuitton ©Hersteller Schokobraun

Bikerjacke mit goldenen Zipps von Dorothee Schumacher ©Franck Bordas Cognacbraun

Doppelreihige Peacoatjacke aus Velours-leder von Högl ©Hersteller Dunkelbraun

Lederblouson zum Plisseekleid von Comma ©Hersteller Bordeauxbraun

Klassische Bomberjacke mit Strickbündchen aus robustem, genarbtem Leder von Ivy Oak ©Hersteller

Frage des Stils: Wie trägt man schwarzes Leder? Lederlooks müssen Klasse haben. Billig glänzendes Kunstleder bitte vermeiden und unbedingt auf Qualität achten.

müssen Klasse haben. Billig glänzendes Kunstleder bitte vermeiden und unbedingt auf achten. Lederkleidung darf ja nicht zu eng sein. Wirkt dann schon mal knackwurstartig.

darf ja nicht zu eng sein. Wirkt dann schon mal knackwurstartig. Ich trage Leder gerne von Kopf bis Fuß im Totallook . Ist allerdings Geschmackssache.

. Ist allerdings Geschmackssache. Leder-Must-haves: Ultraslimme Lederleggings sind Klassiker, Bikerjacken auch. Streetstyle: die Kombi aus Lederhose mit Oversize-Hoodie und festen Boots.

sind Klassiker, auch. Streetstyle: die Kombi aus mit Oversize-Hoodie und festen Boots. Abendfein: (Oversize-)Blazer und Seidenbluse zur Lederhose. Rockig: Lederjacke mit Band-T-Shirt und Jeans.