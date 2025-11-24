Leo-Looks & Karo-Styles, die jetzt alle tragen
Leo-Prints und bunte Karos feiern ihr großes Comeback. Modern, frisch und alltagstauglich gestylt.
Die Musterklassiker sind ein saisonaler Dauerbrenner! Kommt der Winter, kommen Karos, und die Leos werden losgelassen.
Wie trägt man Leo?
Wir erliegen ja gern dem Reiz des Animalischen.
- Beim Leo-Look kommt es immer auf hochwertige Qualität an. Billigware wirkt hier leicht wie Fasching.
- Accessoires sind ideal für Leo-„Einsteiger“. Eine todschicke Tasche, tolle Schuhe oder ein Leo-Schal aus Fell oder Stoff sind absolute Fashionstatements, die jeden Alltagslook aufpeppen.
- Must-have: Leo-Mantel. Bedruckter Seidenmantel oder echt Vintage.
- Haare & Make-up: Rote Lippen und rote Nägel können was.
- Druck & Färbungen: Am schönsten ist Cognac-Ockerbraun mit schwarzen Flecken.
Prada liebt Leo. Über Mytheresa©Hersteller
Wilde Ballerinas von Dior©Hersteller
Wild Thing. „Fame Feline“ von Rabanne bei Douglas©Hersteller
Go wild! Shorts von Intimissimi©Hersteller
Brille von Jimmy Fairly©Hersteller
Leomania
Fast alle Kollektionen zeigen Leo-Prints. Aber keine Angst, echte Leoparden werden nicht geküsst, die bleiben schön geschützt. Die wilden Prints werden entweder auf Stoffe oder „erlaubte“ Felle, Fake Fur oder Leder gedruckt.
Must-have: Leo-Mantel. Von
& Other Stories
Look: Lena Hoschek©Aida Dapo
Zeitlos wild. Peacoatjacken sind Klassiker, Leo-Muster auch. Jacke Molly Bracken©Hersteller
Isa say's:
Es gibt Frauen, die lieben Leo-Prints, Carine Roitfeld zum Beispiel und Kate Moss. Ich auch. Andere wiederum schrecken sich davor, finden Leo-Prints zu auffällig, um nicht zu sagen, zu ordinär. Tatsächlich ist Leo ein provokantes Muster, das auf mehrere Arten getragen werden kann – schrille Diva, Rock-Chick, New-York-Princess à la Carolyn Bessette-Kennedy. Ich persönlich trage Leos am liebsten zu klassischen Styles, zu weißen Blusen, schwarzen Rollis, Kamelhaarröcken. Wichtigstes Leo-Teil? Ein Vintagemantel.
Können wir Karo?
Klar! Aber was kann Karo? Karo kann urban und bürotauglich, aber auch retrogrungig und das alles ziemlich cool. Glencheck, Tartan, Argyle, Vichy, Hahnentritt, Holzfäller-Checks – nur nicht „kleinkariert“.
Karo-Klassiker. Burberry-Schal in Blitzblau©Hersteller
Leo trifft Karo. Könnt’ ja sein, dass sich das Burberry-Baby im Leo-Buggy besonders wohlfühlt. Platz für das Katzi wär’ dann allerdings nicht mehr. Kinderwagen Stokke©Hersteller
Fürs Burberry-Baby©Hersteller
Klaro Karo!
Wie gesagt, der Musterklassiker ist ein saisonaler Dauerbrenner. Im Unterschied zu den letzten Jahren wird es jetzt gerne bunt kariert.
Karo-Crush. Emma Stone in Louis Vuitton©Hersteller
Karo ist Spielfarbe,Hauptsache bunt. Pullis von Simone Bruns©Hersteller
Look Elfenkleid©Maria Noisternig
Karo trifft Farbe
Ich mag blitzblauen Colourclash zu grauem Glencheck und rote Karos in Kombi mit einem Touch von Hellblau. Rote Karos mag ich sowieso, machen immer frisch und sind in Kombination mit Schwarz und Dunkelblau molto milanese.
