Leo-Looks & Karo-Styles, die jetzt alle tragen

Leo-Prints und bunte Karos feiern ihr großes Comeback. Modern, frisch und alltagstauglich gestylt.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

24.11.25

Die Musterklassiker sind ein saisonaler Dauerbrenner! Kommt der Winter, kommen Karos, und die Leos werden losgelassen.

Wie trägt man Leo?

Wir erliegen ja gern dem Reiz des Animalischen.

  • Beim Leo-Look kommt es immer auf hochwertige Qualität an. Billigware wirkt hier leicht wie Fasching.
  • Accessoires sind ideal für Leo-„Einsteiger“. Eine todschicke Tasche, tolle Schuhe oder ein Leo-Schal aus Fell oder Stoff sind absolute Fashionstatements, die jeden Alltagslook aufpeppen.
  • Must-have: Leo-MantelBedruckter Seidenmantel oder echt Vintage.
  • Haare & Make-up: Rote Lippen und rote Nägel können was.
  • Druck & Färbungen: Am schönsten ist Cognac-Ockerbraun mit schwarzen Flecken.
Prada liebt Leo. Über Mytheresa

©Hersteller
Wilde Ballerinas von Dior

©Hersteller
Wild Thing. „Fame Feline“ von Rabanne bei Douglas

©Hersteller
Go wild! Shorts von Intimissimi

©Hersteller
Brille von Jimmy Fairly

©Hersteller

Leomania

Fast alle Kollektionen zeigen Leo-Prints. Aber keine Angst, echte Leoparden werden nicht geküsst, die bleiben schön geschützt. Die wilden Prints werden entweder auf Stoffe oder „erlaubte“ Felle, Fake Fur oder Leder gedruckt. 

Must-have: Leo-Mantel. Von 
& Other Stories

©Hersteller
Look: Lena Hoschek

©Aida Dapo
Zeitlos wild. Peacoatjacken sind Klassiker, Leo-Muster auch. Jacke Molly Bracken

©Hersteller

Isa say's: 

Es gibt Frauen, die lieben Leo-Prints, Carine Roitfeld zum Beispiel und Kate Moss. Ich auch. Andere wiederum schrecken sich davor, finden Leo-Prints zu auffällig, um nicht zu sagen, zu ordinär. Tatsächlich ist Leo ein provokantes Muster, das auf mehrere Arten getragen werden kann – schrille Diva, Rock-Chick, New-York-Princess à la Carolyn Bessette-Kennedy. Ich persönlich trage Leos am liebsten zu klassischen Styles, zu weißen Blusen, schwarzen Rollis, Kamelhaarröcken. Wichtigstes Leo-Teil? Ein Vintagemantel.

Animal Chic. Schwarz und Leo sind eine ideale Kombination. Cardigan mit Leo-Kragen von Essentiel Antwerp

©Hersteller

Können wir Karo?

Klar! Aber was kann Karo? Karo kann urban und bürotauglich, aber auch retrogrungig und das alles ziemlich cool. Glencheck, Tartan, Argyle, Vichy, Hahnentritt, Holzfäller-Checks – nur nicht „kleinkariert“. 

Karo-Klassiker. Burberry-Schal in Blitzblau

©Hersteller
Leo trifft Karo. Könnt’ ja sein, dass sich das Burberry-Baby im Leo-Buggy besonders wohlfühlt. Platz für das Katzi wär’ dann allerdings nicht mehr. Kinderwagen Stokke

©Hersteller
Fürs Burberry-Baby

©Hersteller

Klaro Karo!

Wie gesagt, der Musterklassiker ist ein saisonaler Dauerbrenner. Im Unterschied zu den letzten Jahren wird es jetzt gerne bunt kariert.

Karo-Crush. Emma Stone in Louis Vuitton

©Hersteller
Karo ist Spielfarbe,Hauptsache bunt. Pullis von Simone Bruns

©Hersteller
Pullis von Simone Bruns

©Hersteller
Pullis von Simone Bruns

©Hersteller
Look Elfenkleid

©Maria Noisternig

Karo trifft Farbe

Ich mag blitzblauen Colourclash zu grauem Glencheck und rote Karos in Kombi mit einem Touch von Hellblau. Rote Karos mag ich sowieso, machen immer frisch und sind in Kombination mit Schwarz und Dunkelblau molto milanese.

Isabella Klausnitzer
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

