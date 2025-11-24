Leo-Looks & Karo-Styles, die jetzt alle tragen

Die Musterklassiker sind ein saisonaler Dauerbrenner! Kommt der Winter, kommen Karos, und die Leos werden losgelassen.

Wie trägt man Leo? Wir erliegen ja gern dem Reiz des Animalischen. Beim Leo-Look kommt es immer auf hochwertige Qualität an. Billigware wirkt hier leicht wie Fasching.

an. Billigware wirkt hier leicht wie Fasching. Accessoires sind ideal für Leo-„Einsteiger“. Eine todschicke Tasche, tolle Schuhe oder ein Leo-Schal aus Fell oder Stoff sind absolute Fashionstatements, die jeden Alltagslook aufpeppen.

sind ideal für Leo-„Einsteiger“. Eine todschicke Tasche, tolle Schuhe oder ein Leo-Schal aus Fell oder Stoff sind absolute Fashionstatements, die jeden Alltagslook aufpeppen. Must-have: Leo-Mantel . Bedruckter Seidenmantel oder echt Vintage .

Bedruckter Seidenmantel oder echt . Haare & Make-up: Rote Lippen und rote Nägel können was.

und rote Nägel können was. Druck & Färbungen: Am schönsten ist Cognac-Ockerbraun mit schwarzen Flecken.

Prada liebt Leo. Über Mytheresa ©Hersteller Wilde Ballerinas von Dior ©Hersteller Wild Thing. „Fame Feline“ von Rabanne bei Douglas ©Hersteller Go wild! Shorts von Intimissimi ©Hersteller Brille von Jimmy Fairly ©Hersteller

Leomania Fast alle Kollektionen zeigen Leo-Prints. Aber keine Angst, echte Leoparden werden nicht geküsst, die bleiben schön geschützt. Die wilden Prints werden entweder auf Stoffe oder „erlaubte“ Felle, Fake Fur oder Leder gedruckt.

Must-have: Leo-Mantel. Von

& Other Stories ©Hersteller Look: Lena Hoschek ©Aida Dapo Zeitlos wild. Peacoatjacken sind Klassiker, Leo-Muster auch. Jacke Molly Bracken ©Hersteller

Isa say's: Es gibt Frauen, die lieben Leo-Prints, Carine Roitfeld zum Beispiel und Kate Moss. Ich auch. Andere wiederum schrecken sich davor, finden Leo-Prints zu auffällig, um nicht zu sagen, zu ordinär. Tatsächlich ist Leo ein provokantes Muster, das auf mehrere Arten getragen werden kann – schrille Diva, Rock-Chick, New-York-Princess à la Carolyn Bessette-Kennedy. Ich persönlich trage Leos am liebsten zu klassischen Styles, zu weißen Blusen, schwarzen Rollis, Kamelhaarröcken. Wichtigstes Leo-Teil? Ein Vintagemantel.

Animal Chic. Schwarz und Leo sind eine ideale Kombination. Cardigan mit Leo-Kragen von Essentiel Antwerp ©Hersteller

Können wir Karo? Klar! Aber was kann Karo? Karo kann urban und bürotauglich, aber auch retrogrungig und das alles ziemlich cool. Glencheck, Tartan, Argyle, Vichy, Hahnentritt, Holzfäller-Checks – nur nicht „kleinkariert“.

Karo-Klassiker. Burberry-Schal in Blitzblau ©Hersteller Leo trifft Karo. Könnt’ ja sein, dass sich das Burberry-Baby im Leo-Buggy besonders wohlfühlt. Platz für das Katzi wär’ dann allerdings nicht mehr. Kinderwagen Stokke ©Hersteller Fürs Burberry-Baby ©Hersteller

Klaro Karo! Wie gesagt, der Musterklassiker ist ein saisonaler Dauerbrenner. Im Unterschied zu den letzten Jahren wird es jetzt gerne bunt kariert.

Karo-Crush. Emma Stone in Louis Vuitton ©Hersteller Karo ist Spielfarbe,Hauptsache bunt. Pullis von Simone Bruns ©Hersteller Pullis von Simone Bruns ©Hersteller Pullis von Simone Bruns ©Hersteller Look Elfenkleid ©Maria Noisternig