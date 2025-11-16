Ikonische Looks: Das sind die legendärsten Kleider von Kate

Eine Zusammenstellung von Christina Michlits und Julia Pfligl.

©APA/AFP/POOL/CHRIS JACKSON

Für ihren ersten Red-Carpet-Auftritt nach der Pandemie wählte die Prinzessin ein goldenes Paillettenkleid von Jenny Packham und versetzte damit Royal Watcher weltweit in helle Aufregung.

©via REUTERS/POOL

Monochromatische Mantelkleider sind ein Markenzeichen der Prinzessin. Das rote von Catherine Walker hatte sie schon mehrmals an, ehe es 2023 um ein spektakuläres Cape ergänzt wurde.

©APA/AFP/LEON NEAL

Eine Prinzessin in Topshop! Dass Kate in ihren frühen Jahren als Duchess of Cambridge immer wieder zum britischen Billig-Label griff, ließ sie besonders nahbar wirken. So wie 2013 in diesem Pünktchenkleid.

©via REUTERS/Ian Vogler

Britischer Outdoor-Look in Perfektion: Der Boulevard liebt die Bilder der Dreifachmutter bei lockeren Veranstaltungen. Schmuck und geföhnte Locken bleiben, statt Kleider gibt es Blazer zur Jeans.

©EPA-EFE/EPA/NEIL HALL

Richtig bieder kann sie: Beim Pferderennen in Ascot 2019 zeigte sich die Britin in einem himmelblauen Elie-Saab-Entwurf, den Prinzessin Diana vor 40 Jahren genauso hätte tragen können.

©APA/AFP/POOL/DAN KITWOOD

Seit dem Einfluss von Meghan zeigt sich auch Kate puristischer und in geradlinig-modernen Looks. Einer ihrer Lieblingsdesigner: Roland Mouret, hier bei der "Top Gun" Filmpremiere 2022.

©REUTERS/Reuters/Ben Stansall/Pool