Ikonische Looks: Das sind die legendärsten Kleider von Kate
Am 16. November 2010 gab Prinz William seine Verlobung mit Kate Middleton bekannt, die seither als eine der meist kopierten Stilikonen der Welt gilt. Acht Looks, die besonders im Gedächtnis blieben.
Eine Zusammenstellung von Christina Michlits und Julia Pfligl.
Für ihren ersten Red-Carpet-Auftritt nach der Pandemie wählte die Prinzessin ein goldenes Paillettenkleid von Jenny Packham und versetzte damit Royal Watcher weltweit in helle Aufregung.
Monochromatische Mantelkleider sind ein Markenzeichen der Prinzessin. Das rote von Catherine Walker hatte sie schon mehrmals an, ehe es 2023 um ein spektakuläres Cape ergänzt wurde.
Eine Prinzessin in Topshop! Dass Kate in ihren frühen Jahren als Duchess of Cambridge immer wieder zum britischen Billig-Label griff, ließ sie besonders nahbar wirken. So wie 2013 in diesem Pünktchenkleid.
Britischer Outdoor-Look in Perfektion: Der Boulevard liebt die Bilder der Dreifachmutter bei lockeren Veranstaltungen. Schmuck und geföhnte Locken bleiben, statt Kleider gibt es Blazer zur Jeans.
Richtig bieder kann sie: Beim Pferderennen in Ascot 2019 zeigte sich die Britin in einem himmelblauen Elie-Saab-Entwurf, den Prinzessin Diana vor 40 Jahren genauso hätte tragen können.
Seit dem Einfluss von Meghan zeigt sich auch Kate puristischer und in geradlinig-modernen Looks. Einer ihrer Lieblingsdesigner: Roland Mouret, hier bei der "Top Gun" Filmpremiere 2022.
Nach dem Wechsel ihrer Stylistin griff Kate häufiger zu (weiten) Hosen und löste damit einen Trend aus. Auch dem klassischen Streifenpulli in Navy-Optik verhalf sie zu einem Comeback.
