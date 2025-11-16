Das Paar zeigte sich hier offiziell bei der Bekanntgabe der Verlobung im Jahr 2010. Kate im blauen knielangen Kleid, William in einem dunklen Anzug.
Royale Trendsetterin

Ikonische Looks: Das sind die legendärsten Kleider von Kate

Am 16. November 2010 gab Prinz William seine Verlobung mit Kate Middleton bekannt, die seither als eine der meist kopierten Stilikonen der Welt gilt. Acht Looks, die besonders im Gedächtnis blieben.

16.11.25

Eine Zusammenstellung von Christina Michlits und Julia Pfligl.

BRITAIN-US-ROYALS-ENTERTAINMENT-FILM-BOND
©APA/AFP/POOL/CHRIS JACKSON

Für ihren ersten Red-Carpet-Auftritt nach der Pandemie wählte die Prinzessin ein goldenes Paillettenkleid von Jenny Packham und versetzte damit Royal Watcher weltweit in helle Aufregung.

South Korea's President Yoon Suk Yeol visits Britain
©via REUTERS/POOL

Monochromatische Mantelkleider sind ein Markenzeichen der Prinzessin. Das rote von  Catherine Walker hatte sie schon mehrmals an, ehe es 2023 um ein spektakuläres Cape ergänzt wurde.

46-220155819
©APA/AFP/LEON NEAL

Eine Prinzessin in Topshop! Dass Kate in ihren frühen Jahren als Duchess of Cambridge immer wieder zum britischen Billig-Label griff, ließ sie besonders nahbar wirken. So wie 2013 in diesem Pünktchenkleid.

Royal visit to Mull
©via REUTERS/Ian Vogler

Britischer Outdoor-Look in Perfektion: Der Boulevard liebt die Bilder  der Dreifachmutter bei lockeren Veranstaltungen. Schmuck und geföhnte Locken bleiben, statt Kleider gibt es Blazer zur Jeans.

Royal Ascot Day One
©EPA-EFE/EPA/NEIL HALL

Richtig bieder kann sie: Beim Pferderennen in Ascot  2019 zeigte sich die Britin in einem himmelblauen Elie-Saab-Entwurf, den Prinzessin Diana vor 40 Jahren genauso hätte tragen können.

BRITAIN-CINEMA-TOP GUN MAVERICK-ROYALS
©APA/AFP/POOL/DAN KITWOOD

Seit dem Einfluss von Meghan zeigt sich auch Kate puristischer und in geradlinig-modernen Looks. Einer ihrer Lieblingsdesigner: Roland Mouret, hier bei der "Top Gun" Filmpremiere 2022.

Britain's Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge, launch the King's Cup Regatta in London
©REUTERS/Reuters/Ben Stansall/Pool

Nach dem Wechsel ihrer Stylistin griff Kate häufiger zu (weiten) Hosen und löste damit einen Trend aus. Auch dem klassischen Streifenpulli in Navy-Optik verhalf sie zu einem Comeback.

