Jahreshoroskop: Wie wird Ihr 2026?

Widder: 21. März – 20. April Am Jahresanfang mischen die Liebessterne Ihr Gefühlsleben ganz schön auf, ein übermütiger Jupiter will Sie zum Spiel mit dem Feuer verleiten. Für Singles ein Riesenspaß, bei Gebundenen sorgen diese erotischen Funkengewitter für sinnliche Hochspannung, die auf längere Beziehungen äußerst belebend wirken.

Die beruflichen Sterne machen 2026 Lust auf neue Herausforderungen, Verhandlungen führen im Frühjahr zu tollen Ergebnissen. Machen Sie sich selbstständig oder bewerben Sie sich um einen Job, bei dem Sie möglichst freie Hand haben. März-Geborene müssen allerdings erst Ordnung schaffen, um den Kopf frei für Neues zu haben. Stellen Sie ab Sommer Ihren Mut zum Risiko unter Beweis, Glücksbringer Jupiter steht hilfreich zur Seite und stellt überdies Geld in Aussicht.

Ihre Vitalität ist 2026 gut, ein Urlaub im Spätsommer holt Sie aus einem energetischen Tief. März-Geborene sollten Beschwerden ärztlich abklären lassen.

Stier: 21. April – 20. Mai Verwirklichen Sie in diesem spannenden Jahr lang gehegte Träume. Sie sind immens kreativ und können sich und Ihre Arbeit ausgezeichnet verkaufen.

Ab März wickeln Sie selbst schwierige Verhandlungspartner um den kleinen Finger. Geben Sie die geschäftliche Richtung vor, die anderen werden Ihrer Direktive bereitwillig folgen. Glück auch im Spiel.

Aufregend wird’s 2026 in der Liebe. Nach Ostern wecken heiße Flirts Lust auf Dauerhaftes, ein verführerischer Jupiter zeigt vielen Stieren die schönsten Seiten des Lebens. Ein Liebesurlaub verläuft traumhaft.

Denken Sie im neuen Jahr aber an Ihre Gesundheit. Sie gehen dynamisch ans Werk und hauen, wenn es denn sein muss, auch mit der Faust auf den Tisch. Mitunter muten Sie sich aber zu viel zu, energetischer Raubbau geht aber im Herbst zu Lasten der Gesundheit. Sichern Sie ab Oktober das berufliche Terrain ab, die Konkurrenz bläst zum geschäftlichen Angriff.

Zwilling: 21. Mai – 21. Juni Nach einem aufregenden Jahresanfang sollten Sie um einen Gang zurückschalten und in einem Spätwinterurlaub ambitionierte Zukunftspläne schmieden.

Nach Ostern beginnt eine lange Erfolgsstrecke. Uranus befähigt Sie zu schöpferischen Meisterleistungen, Jupiter schanzt Ihnen lukrative Aufträge zu und wird sich beim Erklimmen der Karriereleiter als wertvolle Aufstiegshilfe erweisen.

Ihre Vorschläge finden Gehör, im Sommer erweist sich ein Jobangebot als große Chance. Bis November sind Sie auf der beruflichen Überholspur, Glück auch im Spiel. Mai-Geborene haben auch ein gutes Händchen für langfristige Kapitalanlagen.

Aufregend verläuft das Liebesleben. Planen Sie mit Ihrem Schatz im Herbst eine große Reise oder freuen Sie sich als Single auf jene erotischen Abenteuer, die es 2026 zu bestehen gilt.

Energetisch passt alles, halten Sie sich aber mit Ausdauersport fit und achten Sie auf gesunde Ernährung.

Krebs: 22. Juni – 22. Juli Im neuen Jahr erleben Sie ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem gelungenen Rutsch beginnt eine beruflich vielversprechende Phase, ein lieber Mensch lässt Sie privat immer stärker von einer gemeinsamen Zukunft träumen.

Aus Übermut wollen Sie frei wie ein Vogel in einen glückseligen Olymp entschweben und merken plötzlich, dass sich ein mühsamer Saturn wie ein Gewicht an Ihre Beine geheftet hat und Sie auf den Boden zurückziehen will.

Wenn Sie übertriebene Forderungen zurückschrauben und mit Maß und Ziel vorgehen, lassen sich aber etwaige Beziehungsprobleme vermeiden und geschäftlich außerordentliche Erfolge erzielen.

Tanken Sie in einem entspannenden Osterurlaub neue Kraft und stürzen Sie sich dann in die Arbeit. Konzentrieren Sie sich aber auf den kreativen Bereich, delegieren Sie fade Routinearbeiten an loyale Mitarbeiter.

Wagen Sie im Jänner einen Einsatz im Spiel, danach bei langfristigen Kapitalanlagen lieber beraten lassen.

Löwe: 23. Juli – 23. Aug. Nach einem schaumgebremsten Jahresanfang kehrt die alte Energie zurück und macht Lust auf neue Herausforderungen. Am besten an der Spitze einer loyalen Truppe von Mitstreitern, die jedes Ihrer Kommandos widerspruchslos ausführt.

Ab Mai sollten Sie Ihre Eroberungsfeldzüge aufs Privatleben verlegen und schauen, mit welchem aufregenden Menschen sich eine Zukunft aufbauen lässt. Saturn weckt Sehnsucht nach einer fixen Beziehung; nach geregeltem Familienleben und nach Sesshaftigkeit.

Im Sommer erfüllt Glücksbringer Jupiter geheime Wünsche und prophezeit überdies Erfolg und Geld. Setzen Sie auf langfristige Kapitalanlagen, wagen Sie einen Einsatz im Spiel. Manchem Löwen flattert nun auch ein tolles Jobangebot ins Haus.

Bei gesundheitlichen Beschwerden ist Besserung in Sicht, suchen Sie in netter Gesellschaft den sportlichen Ausgleich. Freunde spielen 2026 eine wichtige Rolle.

Jungfrau: 24. Aug. – 23. Sept. Nach einem geschäftlich und finanziell erfolgreichen Jahresanfang brauen sich am beruflichen Horizont dunkle Wolken zusammen. Beraten Sie sich vor wichtigen Entscheidungen mit gewieften Auskennern, haben Sie ein wenig Geduld: Ab Ostern hin eröffnet Jupiter tolle Perspektiven. In Verhandlungen lassen sich profitable Abschlüsse erzielen, Wagemutige dürfen einen Einsatz im Spiel riskieren. Bis Jahresende sind Sie auf der geschäftlichen Siegerstraße unterwegs.

Ein privates Missverständnis lässt sich in einem erholsamen Winterurlaub klären, ab Ostern herrscht wohltuende Harmonie. Bei August-Geborenen will ein aufreizender Uranus aber Unruhe stiften: Brechen Sie aus der Beziehungsroutine aus, lassen Sie sich auf erotische Experimente ein. Ein tolles Liebesjahr kommt auf die Singles zu, aufregende Begegnungen stehen im Raum.

Ausdauersport und gesunde Ernährung stärken im neuen Jahr die Vitalität.

Waage: 24. Sept. – 23. Okt. Sie scharren bereits in den Startlöchern und hoffen, dass sich 2026 alles ändert? So schnell wie Sie glauben, geht es leider noch nicht. Das Schicksal möchte hin und wieder gebeten werden und dafür sollte man sich erst über eigene Wünsche und Bedürfnisse klar werden und Ordnung schaffen, bevor man zu neuen Ufern aufbricht.

Nach Ostern melden sich heftige Frühlingsgefühle, die zu aufregenden Liebeserlebnissen führen; manche Waage muss allerdings noch ein paar Frösche küssen, bis sie endlich die Person ihrer Träume in Armen hält.

Beruflich ergeben sich tolle Karrierechancen, das entscheidende Angebot dürfte aber erst in den Sommermonaten eintrudeln. Greifen Sie zu, diese Herausforderung wird sich als seltener Glückstreffer erweisen. Der neue Job verspricht nicht nur berufliches Prestige und Geld, er ist auch noch sehr spannend.

September-Waagen sollten sich ärztlich durchchecken lassen, halten Sie sich mit Gymnastik fit.

Skorpion: 24. Okt. – 22. Nov. Im ersten Halbjahr beschert Ihnen Jupiter einen exzellenten Riecher für ertragreiche Geschäfte, wagen Sie auch einen Einsatz im Spiel. Bereits im Frühjahr erfährt Ihre gute Arbeit Lob und Anerkennung: dank Ihrer hervorragenden Leistungen steht Ambitionierten eine Beförderung ins Haus, profitable Aufträge spülen Geld in die geschäftliche Kasse. Im Sommer will Sie ein provokanter Jupiter zum Spiel mit dem Feuer verleiten.

Kündigen Sie nicht unüberlegt, machen Sie lieber mit Ihrem Schatz Urlaub.

2026 steht nämlich auch die Liebe hoch im Kurs. In den letzten Jahren stellte ein unruhiger Uranus manche Partnerschaft auf die Probe, nun kommen wieder harmonische Zeiten auf Sie zu. Seelischer Gleichklang schenkt Ihnen enorme Kraft, Singles verlieben sich Hals über Kopf. Mit guten Zukunftsaussichten.

Im Herbst dürfen Sie wieder beruflich Vollgas geben, betreiben Sie aber nicht Raubbau mit Ihren Kräften. Ihr Motto fürs neue Jahr: Alles mit Maß und Ziel.

Schütze: 23. Nov. – 21. Dez. Im Frühjahr lassen sich beruflich kleine Erfolge erzielen, nach Ostern stellt Uranus die Zeichen auf Veränderung. Lassen Sie los, öffnen Sie sich für neue Ideen. Ideal für alle, die sich selbstständig machen wollen. Erstellen Sie einen Business-Plan und legen Sie im Hochsommer los. Jupiter steht hilfreich zur Seite und stellt überdies Geld in Aussicht.

Als Genießer schätzen Sie stets die schönen Künste, gutes Essen und edle Weine. Denken Sie im neuen Jahr aber daran, dass Qualität stets vor Quantität kommen sollte. Auch in der Liebe. Dank Ihrer Ausstrahlung kann Ihnen 2026 kaum jemand widerstehen; mancher Schütze schlüpft aber angesichts der zahlreichen Möglichkeiten in die Rolle eines sinnlichen Freibeuters, der sich nur ungern auf einen bestimmten Beziehungshafen festlegen möchte.

Gesundheitliche Beschwerden bessern sich im Herbst, machen Sie regelmäßig Sport an der frischen Luft und achten Sie auf ausgewogene Ernährung.

Steinbock: 22. Dez. – 20. Jan. Denken Sie am Jahresanfang über innovative Ideen nach, unterbreiten Sie ab Februar einflussreichen Menschen zukunftsweisende Konzepte. Falls Ihnen in Folge ein interessantes Jobangebot ins Haus flattert, sollten Sie nicht lang überlegen. Halten Sie sich 2026 aber an den Spruch: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser.

Jupiter trübt bis Sommer Ihren sonst exzellenten Blick für Zahlen und Fakten, manches scheinbar tolle Geschäft zerplatzt wie eine schnöde Seifenblase.

Nach einem sinnlich aufregenden Jahresanfang geht’s in der Liebe rund. Kaum fahren Sie die Landeklappen aus, zwingt Sie das Objekt Ihrer erotischen Begierde wieder in die Warteschleife. Ein traumhafter Sommerurlaub bringt Sie aber der ersehnten Beziehung näher.

Im Herbst erhält die Karriere Aufwind, lukrative Aufträge stellen Geld in Aussicht.

Suchen Sie 2026 den sportlichen Ausgleich, Dezember-Steinböcke sollten sich durchchecken lassen.

Wassermann: 21. Jan. – 19. Feb. In diesem temporeichen Jahr sind Sie ständig unterwegs. Es gibt ja so viele Dinge, die es zu entdecken gilt. Die Sterne halten spannende Herausforderungen bereit, Uranus macht Lust auf neue Aufgabengebiete. Greifen Sie zu, falls Sie ein verlockendes Angebot ins Ausland führen möchte. Genau das, was Sie schon immer wollten.

Profitabel dürfte sich 2026 eine Geschäftspartnerschaft entwickeln, bei der es um innovative Themen geht.

Aufregend geht es im neuen Jahr in Ihrem Liebesleben zu. Ein begehrenswerter Mensch beflügelt nicht nur Ihre erotische Fantasie, er verleiht Ihnen auch ambitionierte Flügel, die Sie auf berufliche Gipfel tragen.

Wichtig wäre aber, dass Sie im Frühsommer Ihrer beider Vorstellungen von Beziehung und Familie klären. Je mehr Freiheit man Ihnen lässt, umso lieber kommen Sie immer wieder zurück.

Achten Sie im Herbst auf eine gesunde Lebensweise, vermeiden Sie Exzesse. Auch in finanzieller Hinsicht.

Fische: 20. Feb. – 20. März Im Jahr 2026 werden Sie alles erreichen, was Sie sich vornehmen. Jupiter beschert Ihnen im ersten Halbjahr nahezu unerschütterlichen Optimismus, ein beruflicher Aufstieg wäre ebenso möglich wie ein toller Job oder ein schöner Gewinn. Seien Sie auf allen wichtigen Events präsent, dort könnte Sie das Angebot Ihres Lebens ereilen.

