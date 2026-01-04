Horoskop der Woche: Schützen sollten kooperativ sein

Nicht alles liegt in Ihrer Hand – und das ist in Ordnung. Konzentrieren Sie sich darauf, wo Sie tatsächlich Einfluss haben. Ihre innere Stärke wirkt positiv auf Ihr Umfeld und hilft Ihnen, gelassen zu bleiben.

Tipp der Woche: Gelassenheit spart Energie.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Klare Ziele und realistische Pläne erleichtern Ihnen diese Woche vieles. Ihre Arbeit läuft rund, vor allem, wenn Sie strukturiert vorgehen. Ein positives Umfeld unterstützt Sie dabei. Formulieren Sie Ihre Anliegen deutlich – so vermeiden Sie Missverständnisse und unnötige Diskussionen.

Tipp der Woche: Sagen Sie klar, was Sie wollen – das spart Zeit und Nerven.