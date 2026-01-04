Horoskop der Woche: Schützen sollten kooperativ sein
HOROSKOP FÜR 04.01. - 11.01.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Nicht alles lässt sich rein rational lösen. Diese Woche sind auch Bauchentscheidungen gefragt. Wenn Sie Ihrer Intuition Raum geben, erkennen Sie Chancen, die Ihnen sonst entgehen könnten. Flexibilität bringt Sie weiter als starre Logik.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Ihre Ideen brauchen noch etwas Reifezeit. Überstürzen Sie nichts und lassen Sie Pläne in Ruhe wachsen. Im Arbeitsumfeld zählen jetzt Verlässlichkeit und Erfahrung mehr als schnelle Experimente.
Tipp der Woche: Lassen Sie Ideen reifen, bevor Sie handeln.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Nicht alles liegt in Ihrer Hand – und das ist in Ordnung. Konzentrieren Sie sich darauf, wo Sie tatsächlich Einfluss haben. Ihre innere Stärke wirkt positiv auf Ihr Umfeld und hilft Ihnen, gelassen zu bleiben.
Tipp der Woche: Gelassenheit spart Energie.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Klare Ziele und realistische Pläne erleichtern Ihnen diese Woche vieles. Ihre Arbeit läuft rund, vor allem, wenn Sie strukturiert vorgehen. Ein positives Umfeld unterstützt Sie dabei. Formulieren Sie Ihre Anliegen deutlich – so vermeiden Sie Missverständnisse und unnötige Diskussionen.
Tipp der Woche: Sagen Sie klar, was Sie wollen – das spart Zeit und Nerven.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Mit Schwung und Tatkraft starten Sie ins neue Jahr. Bewegung oder Sport tun Ihnen jetzt besonders gut. Auch optische Veränderungen – ein neues Outfit oder eine frische Frisur – können für gute Laune sorgen. Kleine Neuerungen bringen überraschend viel Motivation.
Tipp der Woche: Bringen Sie frischen Schwung in Ihren Alltag – auch Kleinigkeiten wirken.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Innere Ruhe und ein klarer Kopf helfen Ihnen, berufliche Herausforderungen souverän zu meistern. Vertrauen Sie auf Ihr Können. Bei Meinungsverschiedenheiten ist Zurückhaltung klüger als vorschnelles Reagieren – Beobachten bringt Ihnen wichtige Erkenntnisse.
Tipp der Woche: Erst beobachten, dann handeln.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Sie starten mit viel Lebensfreude, sollten aber auch an Ihre Pflichten denken. Wichtig ist diese Woche eine offene und klare Kommunikation, um Irritationen zu vermeiden – besonders im Team. Ehrliche Worte schaffen Vertrauen und Harmonie.
Tipp der Woche: Sprechen Sie Dinge rechtzeitig an.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Ihre Ideen lassen sich gut umsetzen, wenn Sie realistisch bleiben. Überfordern Sie sich nicht selbst. Nach intensiver Arbeit ist Entspannung wichtig – mit Humor und Gelassenheit gehen Ihnen viele Dinge leichter von der Hand.
Tipp der Woche: Erfolg braucht Pausen.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Seien Sie milder mit sich selbst. Perfektion ist nicht immer nötig, Fortschritte zählen ebenso. Anerkennen Sie, was Sie bereits erreicht haben. Ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion hilft Ihnen, Abläufe künftig noch effizienter zu gestalten.
Tipp der Woche: Würdigen Sie, was Sie bereits geschafft haben.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Gemeinsame Zeit und ehrlicher Austausch stehen im Vordergrund. Sie kommen Ihren Harmonie-Wünschen näher, wenn Sie offen über Gefühle sprechen. Diese Woche eignet sich besonders für Begegnungen, Gespräche und zarte Annäherungen.
Tipp der Woche: Reden verbindet.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Herausforderungen wechseln sich mit Chancen ab. Lassen Sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Wenn Stress aufkommt, hilft frische Luft. Überstürztes Handeln könnte Sie sonst in unangenehme Situationen bringen – Ruhe bewahren lohnt sich.
Tipp der Woche: Ruhe bewahren, bevor Sie reagieren.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Ihre kreativen Ideen haben Potenzial, doch allein kommen Sie nicht weit. Kooperation ist jetzt entscheidend. Hören Sie auf die Erfahrungen anderer und zeigen Sie Teamgeist – so lassen sich Projekte deutlich leichter realisieren.
Tipp der Woche: Gemeinsam erreichen Sie mehr als allein.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
Kommentare