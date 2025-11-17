46-219960622
Freizeit/Lifestyle

Kuscheltrend 2025: Die schönsten Faux-Fur-Looks der Saison

Von elegant bis extravagant: Die neuen Fake-Fur- und Teddy-Looks bringen Wärme, Struktur und Luxus in die Wintermode 2025.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

17.11.25

Kuschelkurs – Flauschige Mode für kalte Tage

Der Kälte trotzen wir jetzt in schicksten Fellen. Vom Laufsteg auf die Straße, kuscheliges Zottel, plüschig, opulent, wild und texturreich, gehört diesen Herbst/Winter zu den wichtigsten Modestatements.

Fuzzy Fur: Winterweißer Wollknäuelmantel von ba&sh.

©Hersteller
Cosy & cool: Schwarzgraue Shearlingjacke mit Stehkragen von COS

©Hersteller
Cropped: Kurzes Felljäckchen über Seide. Luxus trifft Lässigkeit. Der Look ist von Liska

©Romar Ferry

Echt jetzt?

Für die Runways von Mailand bis Kopenhagen haben so ziemlich alle Designer mit Fellen gearbeitet. Da stellt sich nun auch die Frage, ob echte Felle nicht doch nachhaltiger sind als viele billige Fast-Fashion-Fake-Furs. Allerdings hat sich bei Kunstfell sehr viel verbessert. Es wird mit natürlichen Fasern, pflanzenbasiertem Nylon und veganer Wolle gearbeitet. Das schafft Fur-Feeling ohne schlechtes Gewissen.

Flauschrauschgefahr! Winterstilettos von Jimmy Choo

©Hersteller
Zottelbeutel von Essentiel Antwerp

©Hersteller
Sooo gemütlich: Schlafrockjacke von Louis Vuitton

©Hersteller
Zottel de luxe: Pantoletten von Simone Rocha gesehen bei Mytheresa 

©Hersteller

Isa says: Alter Pelz, neuer Stil

Pelzrecycling ist, wie schon öfter erwähnt, ein großes Thema. Vintagepelze auf dem Mist entsorgen, ist für mich keine Lösung, im Kasten verstauben lassen auch nicht wirklich. Alte Pelze sind oft sentimentale Erbstücke, verbunden mit lieb gewonnenen Familienerinnerungen. Ich habe von meiner Großmutter und diversen Tanten auch ein paar alte Jacken und Mäntel geerbt, habe sie zum Kürschner getragen und umarbeiten lassen. Erstaunlich, was man daraus alles machen kann!

Baun & Penzig –  Warme Eleganz in Naturtönen

Die angesagtesten Farbwelten sind Schoko- oder Kaffeebraun, Beige und Creme. Egal, ob Nerzoptik oder Curly Lamb, echt oder täuschend echt, Lammfell hat es den Designern ganz besonders angetan.

Nerzoptik. Mantel ohne Ärmel mit Bindegürtel von Gucci

©Hersteller
Sattes Schokobraun. Jacke im Sixties-Stil von Prada

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Zeppelin / Avalon
Ba&sh-Mantel

©Hersteller
Honig- bzw. karamellbraune Pelzoptik signalisiert Wärme und sorgt für starke Präsenz. Dieser Mantel ist von Tod’s

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Zeppelin / Avalon
Arket-Jacke

©Hersteller

Kontrastprogramm

In Schwarz und Weiß zeigen sich echte und falsche Pelze von ihrer modernsten Seite. Besonders spannend: Overknee-Stiefel mit Curly-Fur-Futter und neue Statement-Pieces von Ugg, die mit ikonischen Winterloafers und Boots glänzen.

Yeti-Look von Sportmax

©Hersteller
Jacke mit Farbakzenten von Thang de Hoo.

©Hersteller
News von Ugg, zum Beispiel diese Stiefel

©Tanya & Zenya Posternak
Winterloafer von Ugg x Sacai. Gibt’s in Schwarz und Cognac

©Hersteller
Overknee-Schnallenboots, mit Curly Fur gefüttert von Ugg x Sacai

©Hersteller
Gabriela Hearst Mantel

©IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Zeppelin / Avalon
Thang de Hoo

©Hersteller

Haarige Angelegenheiten

Weißer Pelzbesatz für schwarze Mäntel. Die neuen Pelze sind Statements zwischen Tradition und Zukunft

