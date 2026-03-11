Triumph der neuen Köpfe: Die 7 stärksten Kollektionen in Paris
Anderson, Rider und Freitas zeigen, dass sie Marken neues Leben einhauchen können. Die besten Shows der Paris Fashion Week.
7 MUGLER
Der Neue bei Mugler zeigt, dass er der Richtige für den Job ist: Miguel Castro Freitas setzt auf kraftvolles Power-Dressing – jenes Stilmittel, mit dem das Haus einst berühmt wurde. Überraschende Farbkombinationen, ein Hauch Seventies-Chic und Silhouetten für starke Frauen.
6 CHANEL
Zu „Just Dance“ von Lady Gaga schimmern die Kostüme bei Chanel und zeigen auch einen mutigen Materialmix: Spitze, Perlen, Federn, Tweed und opulente Stickereien treffen in einem einzigen Look aufeinander. Alles etwas überladen und doch noch stimmig und alltagstauglich. Die neue Silhouette bei Matthieu Blazy: tief auf der Hüfte sitzende Kleider, die an die 1920er erinnern – und an Gründerin Coco Chanel.
5 CHLOÈ
Chemena Kamali perfektioniert bei Chloé den Boho-Stil und erweitert ihn für den Winter um folklorische Handwerkskunst. Bestickte Stoffe harmonieren mit fließenden Rüschen-Outfits und Overknee-
Stiefeln. Moodboards zur Kollektion zeigen die junge Brooke Shields in den Achtzigerjahren, die dann auch in der Front Row Platz nahm.
4 GIVENCHY
Sarah Burton zeigt, dass sie eine Meisterin der Schneiderei ist. Hochkomplexe Schnitte werden zu skulpturalen Kleidern und Anzügen – und treffen dabei auch genau den eleganten Ton ihres neuen Arbeitgebers Givenchy.
3 CELINE
Michael Rider wird mit jeder Kollektion stärker und zeigt seine Handschrift. Für Winter 2026 gibt es weniger Schmuck, dafür markante Accessoires wie kurze Schals und Melonenhüte. Elegant und hip zugleich, auffällig, aber erstaunlich tragbar.
2 TOM FORD
Gucci-Neuzugang Demna will die Marke zurück in jene Ära katapultieren, in der Tom Ford Gucci mit provokanter Sexyness groß machte. Doch wer derzeit subtile Erotik statt trashiger Minikleider sucht, wird bei Haider Ackermann fündig. Der Designer zieht seit Kurzem bei Tom Ford die kreativen Strippen – und begeistert mit perfekt geschnittenen Anzügen und verwegener Sinnlichkeit. Ein Highlight sind auch die Männer-Looks, die gezeigt wurden.
1 DIOR
Nach einer durchwachsenen Haute-Couture-Saison gelingt Jonathan Anderson mit dieser romantisch-leichten Kollektion ein modischer Triumph. Er verbindet die DNA von Dior dieses Mal viel geschickter mit seiner verspielten Handschrift. Rüschenröcke und Spitze treffen auf bewusst bodenständige Woll-Bouclés und Seerosen-Sandalen. Garantiert ein Verkaufshit.
