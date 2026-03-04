46-222596241
Ballonhose, Marlene & Cargo: Diese weiten Hosen trägt man jetzt

Weite Hosen definieren die Silhouette neu – mit Volumen, moderner Klarheit und einer Haltung, die dem Körper Freiheit lässt, statt ihn einzuengen.

04.03.26

Von Barbara Zach

Mode bewegt sich selten linear. Sie kommt in Wellen, zieht sich zurück, sammelt Bedeutung und kehrt mit neuer Dringlichkeit wieder. Kaum ein Kleidungsstück verdeutlicht das so stark wie die weit geschnittene Hose. Was 2026 die internationalen Kollektionen prägt, wirkt zunächst ruhig und reduziert, ist jedoch historisch, psychologisch und kulturell hoch aufgeladen. Weite Hosen waren nie bloß ein Schnitt, sondern stets ein Statement über Körper und Bewegungsfreiheit. Sie tauchen immer dann auf, wenn Freiheit wichtiger wird als Zurschaustellung.

46-222596983

Look: Issey Miyake

©Hersteller
46-222596999

Look: Louis Vuitton

©Hersteller
46-222597218

Die weich fallende Hose von Altuzarra spielt mit Volumen und Bewegung

©Hersteller
46-222596985

Bei Sportmax treffen zarte Chifonlagen auf flache Lederschnürschuhe

©Hersteller
46-222597138

Look: Coperni

©Hersteller
46-222596981

Look: Celine

©Fior-Dragone/gorunway.com
46-222596979

Look: Bottega Veneta

©Hersteller
46-222596977

Brille „Signature“ in Sunset Orange von T.P.L – The Private Label, 297 € bei Vogelhuber United Optics

©Hersteller
46-222596243

Pumps aus Leder von Jil Sander, Preis auf Anfrage

©Hersteller
46-222596245

Schultertasche „Tilda“ aus Leder von Nehera, 790 € 

©Hersteller
46-222597144

Ring „Clash“ aus 18kt Roségold mit rosa Chalcedon von Cartier, 6300 €. 

©Hersteller
46-222597146

Parfum „Infusion de Santal Chai“ mit würzig, holziger Note von Prada, 100ml, 147 €. 

©Hersteller

In außereuropäischen Kulturen funktional verankert, wurden sie in der westlichen Welt in den 1920er- und 30er-Jahren als Symbol weiblicher Emanzipation, in den 1970ern als Ausdruck von Gegenkultur und in den 1990ern als kühle, intellektuelle Uniform selbstbestimmter Haltung codiert. Dass sie nun wieder ins Zentrum rücken, ist kein Zufall.

Guter Stoff

Set of cargo pants technical fashion illustration with normal waist, high rise, pockets, belt loops, full lengths. Flat

Die Cargo folgt einer geraden  Linie und wird  durch aufgesetzten Taschen bestimmt.

©Getty Images/Katya Golovchyn/istockphoto
Pants oxford tailored technical fashion illustration with low waist, full length, double pleat, slant jetted pockets

Die Marlene sitzt taillenhoch und hat  ein durchgehend weit und gerades Bein.

©Getty Images/Katya Golovchyn/istockphoto
Harem Pants with floral print fashion flat sketch. Boho Pants fashion flat technical drawing template, loose fit, pockets, front view, white, green, women, men, unisex CAD mockup.

Die Haremshose hat  einen tiefen Schritt, weite Beine und  wird eng am Knöchel.

©Getty Images/Liubov Hladka/istockphoto
Balloon extra flare silhouette pants sketch

Die Ballonhose ist weit an Hüfte und Bein  und eng am Saum geschnitten.

©Getty Images/Olesya Mashtakova/istockphoto

Selbstverständliche Präsenz 

Nach Jahren der Körperfixierung verschiebt sich der Fokus weg von Betonung hin zu Distanz und Autonomie. Der neue Hosen-Look reagiert darauf mit Volumen und bewusstem Raum zwischen Stoff und Körper. Besonders in Weiß – wie 2026 häufig zu sehen – wird diese Haltung sichtbar: Als Projektionsfläche für Klarheit und Neubeginn wirkt die Farbe in unsicheren Zeiten wie ein visuelles Reset. Kombiniert mit großzügigen Silhouetten entsteht so selbstverständliche Präsenz. Designer interpretieren den Trend aktuell vielschichtig. Sie setzen auf fließende Stoffe, architektonische Schnitte und übersetzen historische Referenzen in eine zeitgemäße, reduzierte Sprache.

Life Hack

Wie mache ich neue oder abgelaufene Schuhsohlen rutschfest?  

Mit grobem Schleifpapier wird die Sohle leicht angeraut. So entstehen feine Rillen, die sofort mehr Halt geben. Wer kein Werkzeug zur Hand hat, erzielt denselben Effekt mit ein paar Schritten über rauen Asphalt. Das bricht die glatte Lederoberfläche und reduziert die Rutschgefahr spürbar.
 

Stilspiel

Wie style ich meine weiten Hosen? Diese 3 Varianten bieten Inspiration dazu.

Bauchfrei

Weite Hosen sind die ideale Basis für bauchfreie oder taillenkurze Oberteile. Das verkürzte Top setzt einen klaren Akzent auf die Körpermitte, während die fließende Silhouette der Hose Länge und Ruhe in den Look bringt. Entscheidend ist die Balance der Proportionen: oben reduziert, unten weit. So entsteht ein zeitgemäßes Styling, das selbstbewusst wirkt, ohne an Eleganz zu verlieren.

46-222597003

Look: MAX MARA

©Hersteller

Proportion

Der Look lebt von klaren Schnitten und bewusst gesetzten Proportionen. Weite, fließende Hosen werden mit einem präzise taillierten Blazer kombiniert, der die Silhouette definiert, ohne sie einzuengen. Entscheidend ist das Spiel zwischen Struktur und Bewegung: klare Linien oben, Volumen unten.

46-222597001

Look: ANTONIO MARRAS

©Hersteller

Layering

Fließend und weit geschnittene Hosen bilden hier die Basis. Darüber sorgen lange Tops, asymmetrische Lagen oder offen getragene Hemden für Tiefe und Bewegung. Entscheidend ist, die Farbpalette reduziert zu halten und mit unterschiedlichen Längen zu spielen – so entsteht eine moderne Silhouette, die entspannt wirkt und dennoch präzise gestylt ist.

46-222597005

Look: NEHERA

©Hersteller

Stylebar 

Einkleiden wie die französische Stilikone Caroline de Maigret: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt. 

Der Look von Caroline de Maigret,  gesehen bei der Chanel Haute Couture Show in Paris lebt von klaren Linien und maskulinen Elementen. Er wirkt lässig, modern und zeitlos und ist somit ganz im Einklang mit ihrer Haltung als Autorin des Bestsellers „How to Be Parisian“

Chanel - Photocall - Paris Fashion Week - Haute Couture Week Spring/Summer 2026

Einkleiden wie die französische Stilikone Caroline de Maigret

©Getty Images for Chanel/Pierre Mouton/Getty Images

So geht’s 

Weite, dunkle Hosen bilden die Basis des Looks und werden mit einem schlichten weißen T-Shirt sowie einer strukturierten, leicht verkürzten Jacke kombiniert, wobei die bewusste Nonchalance im Styling entscheidend ist. Der Look lebt von Understatement statt Inszenierung.

46-222770709

Gerade geschnittene Hose mit Gürtelschlaufen von Mango, ab 69,99 €

©Hersteller
46-222770674

Kurzblazer boxi geschnitten ohne Kragen von Vero Moda, ab 49,99 € bei Peek & Cloppenburg

©Hersteller
46-222771127

weißes T-Shirt aus Baumwolljersey mit leicht definierter Passform von COS, ab 35 €

©Hersteller
46-222770713

Clutch aus Leder  von Elisabetta Franchi, ab 249,95 € bei Zalando

©Hersteller
46-222770711

Stiefelette aus Veloursleder von Högl, ab 199,95 € bei Humanic

©Hersteller
46-222770676

Sonnenbrille „Aviator – Slim“ von Loewe, ab  290 € bei mytheresa

©Hersteller
