Von Barbara Zach Mode bewegt sich selten linear. Sie kommt in Wellen, zieht sich zurück, sammelt Bedeutung und kehrt mit neuer Dringlichkeit wieder. Kaum ein Kleidungsstück verdeutlicht das so stark wie die weit geschnittene Hose. Was 2026 die internationalen Kollektionen prägt, wirkt zunächst ruhig und reduziert, ist jedoch historisch, psychologisch und kulturell hoch aufgeladen. Weite Hosen waren nie bloß ein Schnitt, sondern stets ein Statement über Körper und Bewegungsfreiheit. Sie tauchen immer dann auf, wenn Freiheit wichtiger wird als Zurschaustellung.

Look: Issey Miyake ©Hersteller Look: Louis Vuitton ©Hersteller Die weich fallende Hose von Altuzarra spielt mit Volumen und Bewegung ©Hersteller Bei Sportmax treffen zarte Chifonlagen auf flache Lederschnürschuhe ©Hersteller Look: Coperni ©Hersteller Look: Celine ©Fior-Dragone/gorunway.com Look: Bottega Veneta ©Hersteller Brille „Signature“ in Sunset Orange von T.P.L – The Private Label, 297 € bei Vogelhuber United Optics ©Hersteller Pumps aus Leder von Jil Sander, Preis auf Anfrage ©Hersteller Schultertasche „Tilda“ aus Leder von Nehera, 790 € ©Hersteller Ring „Clash“ aus 18kt Roségold mit rosa Chalcedon von Cartier, 6300 €. ©Hersteller Parfum „Infusion de Santal Chai“ mit würzig, holziger Note von Prada, 100ml, 147 €. ©Hersteller

In außereuropäischen Kulturen funktional verankert, wurden sie in der westlichen Welt in den 1920er- und 30er-Jahren als Symbol weiblicher Emanzipation, in den 1970ern als Ausdruck von Gegenkultur und in den 1990ern als kühle, intellektuelle Uniform selbstbestimmter Haltung codiert. Dass sie nun wieder ins Zentrum rücken, ist kein Zufall.

Guter Stoff

Die Cargo folgt einer geraden Linie und wird durch aufgesetzten Taschen bestimmt. ©Getty Images/Katya Golovchyn/istockphoto Die Marlene sitzt taillenhoch und hat ein durchgehend weit und gerades Bein. ©Getty Images/Katya Golovchyn/istockphoto Die Haremshose hat einen tiefen Schritt, weite Beine und wird eng am Knöchel. ©Getty Images/Liubov Hladka/istockphoto Die Ballonhose ist weit an Hüfte und Bein und eng am Saum geschnitten. ©Getty Images/Olesya Mashtakova/istockphoto

Selbstverständliche Präsenz Nach Jahren der Körperfixierung verschiebt sich der Fokus weg von Betonung hin zu Distanz und Autonomie. Der neue Hosen-Look reagiert darauf mit Volumen und bewusstem Raum zwischen Stoff und Körper. Besonders in Weiß – wie 2026 häufig zu sehen – wird diese Haltung sichtbar: Als Projektionsfläche für Klarheit und Neubeginn wirkt die Farbe in unsicheren Zeiten wie ein visuelles Reset. Kombiniert mit großzügigen Silhouetten entsteht so selbstverständliche Präsenz. Designer interpretieren den Trend aktuell vielschichtig. Sie setzen auf fließende Stoffe, architektonische Schnitte und übersetzen historische Referenzen in eine zeitgemäße, reduzierte Sprache.

Life Hack Wie mache ich neue oder abgelaufene Schuhsohlen rutschfest? Mit grobem Schleifpapier wird die Sohle leicht angeraut. So entstehen feine Rillen, die sofort mehr Halt geben. Wer kein Werkzeug zur Hand hat, erzielt denselben Effekt mit ein paar Schritten über rauen Asphalt. Das bricht die glatte Lederoberfläche und reduziert die Rutschgefahr spürbar.



Stilspiel Wie style ich meine weiten Hosen? Diese 3 Varianten bieten Inspiration dazu.

Bauchfrei Weite Hosen sind die ideale Basis für bauchfreie oder taillenkurze Oberteile. Das verkürzte Top setzt einen klaren Akzent auf die Körpermitte, während die fließende Silhouette der Hose Länge und Ruhe in den Look bringt. Entscheidend ist die Balance der Proportionen: oben reduziert, unten weit. So entsteht ein zeitgemäßes Styling, das selbstbewusst wirkt, ohne an Eleganz zu verlieren.

Look: MAX MARA ©Hersteller

Proportion Der Look lebt von klaren Schnitten und bewusst gesetzten Proportionen. Weite, fließende Hosen werden mit einem präzise taillierten Blazer kombiniert, der die Silhouette definiert, ohne sie einzuengen. Entscheidend ist das Spiel zwischen Struktur und Bewegung: klare Linien oben, Volumen unten.

Look: ANTONIO MARRAS ©Hersteller

Layering Fließend und weit geschnittene Hosen bilden hier die Basis. Darüber sorgen lange Tops, asymmetrische Lagen oder offen getragene Hemden für Tiefe und Bewegung. Entscheidend ist, die Farbpalette reduziert zu halten und mit unterschiedlichen Längen zu spielen – so entsteht eine moderne Silhouette, die entspannt wirkt und dennoch präzise gestylt ist.

Look: NEHERA ©Hersteller

Stylebar Einkleiden wie die französische Stilikone Caroline de Maigret: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt. Der Look von Caroline de Maigret, gesehen bei der Chanel Haute Couture Show in Paris lebt von klaren Linien und maskulinen Elementen. Er wirkt lässig, modern und zeitlos und ist somit ganz im Einklang mit ihrer Haltung als Autorin des Bestsellers „How to Be Parisian“

Einkleiden wie die französische Stilikone Caroline de Maigret ©Getty Images for Chanel/Pierre Mouton/Getty Images

So geht’s Weite, dunkle Hosen bilden die Basis des Looks und werden mit einem schlichten weißen T-Shirt sowie einer strukturierten, leicht verkürzten Jacke kombiniert, wobei die bewusste Nonchalance im Styling entscheidend ist. Der Look lebt von Understatement statt Inszenierung.