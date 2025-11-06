Warum jetzt alte Kinohelden Luxusmarken aufpeppen

Daniel Craig scheint Gefallen daran gefunden zu haben, sein gestriegelt-elegantes James-Bond-Image abzulegen. Kaum hatte der 57-Jährige den Smoking von 007 ausgezogen, tauchte er in einer Kampagne für Loewe auf – nicht im Anzug, sondern in bunten Hosen und groben Strickpullovern. Jonathan Anderson, Chef seiner Marke JW Anderson und Ex-Loewe Designer, hat ein Händchen dafür, gestandene Männer in überraschend neuen Rollen zu zeigen. Statt glatter Models inszeniert er Charakterköpfe.

Daniel Craig für Loewe 2024 ©Loewe

John Malkovich für JW Anderson 2025 ©Loewe

Charisma und Erfahrung Inzwischen sitzt Craig sogar amüsiert als Stargast in der ersten Reihe der Show von Dior – von Loewe wechselte Anderson zum französischen Luxushaus inklusive seines Testimonials. Dass Modehäuser heute auf Charisma und Erfahrung setzen, zeigt sich auch bei anderen Marken. Christopher Walken etwa wurde mit 82 Jahren zum Gesicht von Saint Laurent. In der aktuellen Kampagne präsentiert er schwarze Ledermäntel mit hartem, stoischem Blick. Kein Lächeln, kein Schnickschnack.

Walken für Saint Laurent ©Saint Laurent

Walken für Saint Laurent ©Saint Laurent

Jeff Goldblum und Kyle MacLachlan, 71 und 66, wiederum sorgten bei Prada für Aufsehen, als sie 2022 in Mailand über den Laufsteg spazierten: zwei Schauspieler, die man längst als Stilfiguren kennt, plötzlich mitten im Modezirkus.

Prada Show 2022 mit Jeff Goldblum ©EPA/MATTEO BAZZI

Kyle MacLachlan bei Prada ©EPA/MATTEO BAZZI

Und Moncler hat mit Al Pacino und Robert De Niro nun gleich zwei Legenden vereint. Beide Kinohelden locker und scherzend in dicken Daunenjacken beim Werbeshooting. Der Trend ist klar: Statt faltenfreier Models sucht man markante Gesichter, die Geschichten erzählen. In einer Zeit, in der viele Kampagnen austauschbar wirken, bringen Walken, Craig oder Pacino etwas zurück, das man nicht inszenieren kann: enorme Präsenz, Haltung und Erfahrung.

Moncler Kampagne mit De Niro und Pacino ©Moncler