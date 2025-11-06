Warum jetzt alte Kinohelden Luxusmarken aufpeppen
Die neuen Fashionstars sind prominente Männer über 50, die von Luxuslabels als Models und Testimonials gebucht werden.
Daniel Craig scheint Gefallen daran gefunden zu haben, sein gestriegelt-elegantes James-Bond-Image abzulegen. Kaum hatte der 57-Jährige den Smoking von 007 ausgezogen, tauchte er in einer Kampagne für Loewe auf – nicht im Anzug, sondern in bunten Hosen und groben Strickpullovern.
Jonathan Anderson, Chef seiner Marke JW Anderson und Ex-Loewe Designer, hat ein Händchen dafür, gestandene Männer in überraschend neuen Rollen zu zeigen. Statt glatter Models inszeniert er Charakterköpfe.
Charisma und Erfahrung
Inzwischen sitzt Craig sogar amüsiert als Stargast in der ersten Reihe der Show von Dior – von Loewe wechselte Anderson zum französischen Luxushaus inklusive seines Testimonials.
Dass Modehäuser heute auf Charisma und Erfahrung setzen, zeigt sich auch bei anderen Marken. Christopher Walken etwa wurde mit 82 Jahren zum Gesicht von Saint Laurent. In der aktuellen Kampagne präsentiert er schwarze Ledermäntel mit hartem, stoischem Blick. Kein Lächeln, kein Schnickschnack.
Jeff Goldblum und Kyle MacLachlan, 71 und 66, wiederum sorgten bei Prada für Aufsehen, als sie 2022 in Mailand über den Laufsteg spazierten: zwei Schauspieler, die man längst als Stilfiguren kennt, plötzlich mitten im Modezirkus.
Und Moncler hat mit Al Pacino und Robert De Niro nun gleich zwei Legenden vereint. Beide Kinohelden locker und scherzend in dicken Daunenjacken beim Werbeshooting.
Der Trend ist klar: Statt faltenfreier Models sucht man markante Gesichter, die Geschichten erzählen. In einer Zeit, in der viele Kampagnen austauschbar wirken, bringen Walken, Craig oder Pacino etwas zurück, das man nicht inszenieren kann: enorme Präsenz, Haltung und Erfahrung.
Bleibt in Erinnerung
Zudem spielt der Wiedererkennungswert in einer Social-Media-Welt sicher eine große Rolle, in der jedes Bild in Sekunden weggescrollt wird. Hinzu kommt, dass die Käufer von Luxusmode oft selbst nicht mehr Anfang 20 sind und Menschen sehen wollen, mit denen sie sich identifizieren können. Mode nutzt ihre älteren Stars heute, wie es gute Filmregisseure tun: als Erzähler. Sie verkörpern eine Gelassenheit, die mit Trends nichts zu tun hat, aber gerade deshalb so zeitgemäß wirkt.
