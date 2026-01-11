Horoskop der Woche: Schützen sollten ihre Kräfte schonen

Ein angenehmer Rückenwind erleichtert vieles. Sie fühlen sich motivierter und sollten diese Phase bewusst nutzen. Bewegung, Natur oder kreative Auszeiten wirken besonders stärkend.

Tipp der Woche: Tun Sie aktiv etwas für Ihr Wohlbefinden.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Nicht alles gelingt beim ersten Versuch – doch genau darin liegt Ihre Chance. Wer flexibel bleibt und neue Wege ausprobiert, kommt weiter als gedacht. Lassen Sie sich auf Überraschungen ein, beruflich wie privat. In Herzensdingen kann ein kleiner Impuls Großes auslösen.

Tipp der Woche: Bleiben Sie offen für Alternativen – sie führen oft schneller ans Ziel.