Horoskop der Woche: Schützen sollten ihre Kräfte schonen
HOROSKOP FÜR 11.01. - 18.01.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop.
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Ein frischer Schwung belebt Ihr Liebesleben. Beziehungen gewinnen an Nähe, Singles kommen leicht ins Gespräch. Auch beruflich zeigen sich positive Tendenzen, wenn Sie offen bleiben.
Tipp der Woche: Zeigen Sie Gefühle – sie stärken Vertrauen.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Lassen Sie sich nicht von pessimistischen Stimmen verunsichern. Veränderungen wirken zunächst ungewohnt, lassen sich aber klären. Sachlichkeit und Ruhe helfen, den Überblick zu bewahren.
Tipp der Woche: Bleiben Sie bei sich – nicht beim Lärm anderer.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Ein angenehmer Rückenwind erleichtert vieles. Sie fühlen sich motivierter und sollten diese Phase bewusst nutzen. Bewegung, Natur oder kreative Auszeiten wirken besonders stärkend.
Tipp der Woche: Tun Sie aktiv etwas für Ihr Wohlbefinden.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Nicht alles gelingt beim ersten Versuch – doch genau darin liegt Ihre Chance. Wer flexibel bleibt und neue Wege ausprobiert, kommt weiter als gedacht. Lassen Sie sich auf Überraschungen ein, beruflich wie privat. In Herzensdingen kann ein kleiner Impuls Großes auslösen.
Tipp der Woche: Bleiben Sie offen für Alternativen – sie führen oft schneller ans Ziel.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Ihr Tatendrang ist deutlich spürbar, und Sie wissen genau, wie Sie Ihre Stärken einsetzen. Leistung wird gesehen und anerkannt. Auch privat profitieren Sie von Ihrer Verlässlichkeit. In der Liebe wirken Fantasie und Feingefühl besonders verbindend.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrer Wirkung – Sie müssen nichts erzwingen.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Sie bringen Ordnung in komplexe Situationen und erkennen rasch, was wirklich zählt. Ihr analytischer Blick hilft Ihnen, Informationen richtig einzuordnen. Auch praktische oder handwerkliche Tätigkeiten gelingen besser als erwartet.
Tipp der Woche: Setzen Sie auf Klarheit statt auf Geschwindigkeit.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Ein unterstützender Einfluss hebt Ihre Stimmung und stärkt Ihr Umfeld. Sie wirken motivierend auf andere und fördern Zusammenarbeit. Zwischenmenschlich zeigen sich schöne Momente, und auch beruflich ist Anerkennung möglich.
Tipp der Woche: Nutzen Sie Ihre emotionale Stärke bewusst.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Die Woche verläuft ruhig und produktiv. Mit Disziplin und Ausdauer kommen Sie Ihren Zielen näher. Weiterbildung oder neue Perspektiven bringen frischen Input. Achten Sie darauf, Ihre Kräfte gut einzuteilen.
Tipp der Woche: Qualität zählt mehr als Tempo.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Der Blick nach vorne hilft Ihnen, Ballast loszulassen. Vergangenes sollte Sie nicht länger bremsen. Genießen Sie Erreichtes, ohne sofort neue Aufgaben anzuhäufen. Im Beruf ist Geduld gefragt.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie dem richtigen Zeitpunkt.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Voreilige Entscheidungen könnten sich als unpraktisch erweisen. Wer Dinge sacken lässt, entdeckt neue Lösungswege. In Beziehungen zahlt sich Ihr diplomatisches Geschick besonders aus.
Tipp der Woche: Eine Nacht darüber schlafen wirkt Wunder.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Beruflich festigen Sie Ihre Position und bauen auf Erreichtem auf. Gespräche verlaufen konstruktiv und bringen Klarheit. Auch im Liebesleben zeigen sich positive Entwicklungen – besonders für Singles.
Tipp der Woche: Bleiben Sie offen für Chancen, auch wenn sie leise kommen.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Diese Woche verlangt nach Schonung. Reduzieren Sie Ihr Tempo und gehen Sie sorgsam mit Ihrer Energie um. In der Liebe zählt Aufmerksamkeit mehr als Aktion. Ruhe bringt neue Kraft.
Tipp der Woche: Weniger Einsatz kann mehr Wirkung haben.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
