Horoskop der Woche: Zwillinge überzeugen durch Charme

Beim Flirten ist es wichtig, realistisch zu bleiben und euch nicht von Wunschdenken leiten zu lassen. Körperlich profitiert ihr von gesunder Ernährung und bewusster Bewegung. Ein idealer Vorsatz für das kommende Jahr.

Tipp der Woche: Hört auf euren Körper – er sagt euch, was ihr braucht.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Widder sollten diese Woche darauf achten, ihren Ehrgeiz nicht durch allzu forsche Kommunikation zu überrollen. Sportliche Betätigung hilft euch, Energie in produktive Bahnen zu lenken. Für Alleinstehende eröffnen sich einige interessante Flirtchancen mit Potenzial.

Tipp der Woche: Zählt vor wichtigen Gesprächen innerlich bis drei – weniger Tempo bringt mehr Wirkung.