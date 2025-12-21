Horoskop der Woche: Zwillinge überzeugen durch Charme
HOROSKOP FÜR 22.06 - 29.06.2025
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Es ist Zeit zur inneren Klärung. Steinböcke reflektieren Entscheidungen und stellen Gewohnheiten auf den Prüfstand. Jetzt ist der Moment, um Bilanz zu ziehen: Was wollt ihr ins neue Jahr mitnehmen, was hinter euch lassen?
Tipp der Woche: Schreibt euch auf, was bleiben darf – und was gehen muss.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Eure Energie ist enorm, vor allem bei sportlichen Aktivitäten oder kreativen Projekten. Achtet darauf, eure Kraft bewusst einzusetzen. In sozialen Beziehungen entsteht Aufbruchstimmung, die Zuversicht schenkt. Im Kreis Gleichgesinnter blüht ihr auf.
Tipp der Woche: Teilt eure Ideen – gemeinsam werden sie stärker.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Beim Flirten ist es wichtig, realistisch zu bleiben und euch nicht von Wunschdenken leiten zu lassen. Körperlich profitiert ihr von gesunder Ernährung und bewusster Bewegung. Ein idealer Vorsatz für das kommende Jahr.
Tipp der Woche: Hört auf euren Körper – er sagt euch, was ihr braucht.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Widder sollten diese Woche darauf achten, ihren Ehrgeiz nicht durch allzu forsche Kommunikation zu überrollen. Sportliche Betätigung hilft euch, Energie in produktive Bahnen zu lenken. Für Alleinstehende eröffnen sich einige interessante Flirtchancen mit Potenzial.
Tipp der Woche: Zählt vor wichtigen Gesprächen innerlich bis drei – weniger Tempo bringt mehr Wirkung.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
In bestehenden Partnerschaften können Stiere nun Sicherheit schaffen, wenn sie Vertrauen statt Kontrolle leben. Singles strahlen Ruhe und Zuversicht aus und ziehen Menschen an, die Beständigkeit schätzen. Versucht, es zu genießen, ohne zu viel nachzudenken.
Tipp der Woche: Lasst euch bewusst auf Nähe ein – nicht alles muss abgesichert sein.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
In persönlichen Begegnungen überzeugen Zwillinge durch Charme und humorvolle Leichtigkeit. In bestehenden Beziehungen schaffen sie Vertrauen, wenn sie offener reden und mehr zuhören. So entsteht ehrlicher Austausch, der zwischenmenschliche Nähe fördert.
Tipp der Woche: Ein echtes Kompliment wirkt jetzt stärker als jede große Geste.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
In Beziehungen zählt jetzt Verlässlichkeit. Krebse investieren mehr Zeit in Familie und Partnerschaft. Singles sollten keine Angst haben, Gefühle zu zeigen – Offenheit wirkt anziehend. Kleine Aufmerksamkeiten anlässlich der Feiertage vertiefen Bindungen.
Tipp der Woche: Zeigt eure Zuneigung ruhig im Kleinen – das kommt von Herzen.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Beziehungen profitieren vom Wohlwollen und eurem Bekenntnis zu gemeinsamen Zielen. Besonders alte, angesagte Vorstellungen loszulassen hilft, Konflikte zu vermeiden. Oft sind die Dinge weniger kompliziert, als ihr denkt.
Tipp der Woche: Fragt euch: Muss ich recht haben – oder glücklich sein?
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Zurzeit können Jungfrauen das Gefühl haben, sich behaupten zu müssen. Kritik von außen solltet ihr mit Gelassenheit begegnen und euch nicht irritieren lassen. In der Liebe bewährt sich ein sachlicher Blick. Würdigt, was bereits vorhanden ist.
Tipp der Woche: Macht euch bewusst, was gut läuft – statt nur das zu optimieren, was fehlt.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Waagen pflegen Gemeinschaften und vertiefen bestehende Bindungen. Innere Ruhe und ein hoher Wohlfühlfaktor begleiten euch durch die Woche. Solange alles im Rahmen bleibt, könnt ihr den Jahreswechsel gelassen entgegensehen.
Tipp der Woche: Plant bewusst Zeit für Menschen ein, die euch guttun.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Anfangsdaten oder tiefgreifende Wandlungsprozesse fordern nun radikales Umdenken. Die Enddaten befinden sich in einer Phase, die Abwägung und Mut erfordert. Es fällt euch nicht schwer, gute Vorsätze für das neue Jahr zu finden.
Tipp der Woche: Vertraut eurem Instinkt – aber gebt euch Zeit für klare Entscheidungen.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Schützen sind ein Energiebündel und kaum zu bremsen. Plant dennoch bewusste Erholungszeiten ein, um eure Energie gezielt zu regenerieren. Ein kleines Wellnessprogramm oder eine genussvolle Auszeit fördern euer körperliches und seelisches Gleichgewicht.
Tipp der Woche: Pausen sind kein Stillstand – sie laden eure Batterien auf.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
