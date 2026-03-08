Horoskop der Woche: Jungfrauen fühlen sich unverstanden

Bewegung und Aktivität tun Ihnen jetzt besonders gut – sowohl körperlich als auch mental. Team-Sport oder gemeinsame Aktivitäten bringen zusätzliche Motivation und können sogar neue Kontakte entstehen lassen. Wichtig ist, sich nicht unter Druck zu setzen.

Tipp der Woche: Verabreden Sie sich zu einer gemeinsamen Aktivität – Bewegung macht zusammen doppelt Spaß.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Im Job kann es derzeit etwas unruhig werden. Missverständnisse oder unterschiedliche Erwartungen sorgen dafür, dass die Stimmung gelegentlich kippt. Wichtig ist jetzt, sich nicht von der allgemeinen Nervosität anstecken zu lassen. Wer ruhig bleibt und Prioritäten klar setzt, bringt wieder Ordnung in die Situation. Konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich zählt – dann relativieren sich kleinere Konflikte schnell.

Tipp der Woche: Machen Sie eine kleine „Gedankeninventur“: Was ist wirklich wichtig – und was nur Lärm?