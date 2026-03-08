Horoskop der Woche: Jungfrauen fühlen sich unverstanden
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 08.03. - 15.03.2026
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Die Sterne stehen günstig für die Liebe. Wer in einer Beziehung lebt, kann sich über harmonische Momente freuen. Singles wiederum könnten überraschende Begegnungen erleben. Wichtig ist, offen zu bleiben und Gelegenheiten nicht zu übersehen.
Tipp der Woche: Planen Sie einen besonderen Abend – auch spontane Romantik wirkt Wunder.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Sie schwanken derzeit zwischen dem Wunsch nach Nähe und dem Bedürfnis nach Freiheit. Dieser innere Zwiespalt ist völlig normal – entscheidend ist, offen darüber zu sprechen. Ehrliche Gespräche können Beziehungen stärken und Missverständnisse ausräumen.
Tipp der Woche: Sprechen Sie einen Wunsch aus, den Sie bisher zurückgehalten haben.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Bewegung und Aktivität tun Ihnen jetzt besonders gut – sowohl körperlich als auch mental. Team-Sport oder gemeinsame Aktivitäten bringen zusätzliche Motivation und können sogar neue Kontakte entstehen lassen. Wichtig ist, sich nicht unter Druck zu setzen.
Tipp der Woche: Verabreden Sie sich zu einer gemeinsamen Aktivität – Bewegung macht zusammen doppelt Spaß.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Im Job kann es derzeit etwas unruhig werden. Missverständnisse oder unterschiedliche Erwartungen sorgen dafür, dass die Stimmung gelegentlich kippt. Wichtig ist jetzt, sich nicht von der allgemeinen Nervosität anstecken zu lassen. Wer ruhig bleibt und Prioritäten klar setzt, bringt wieder Ordnung in die Situation. Konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich zählt – dann relativieren sich kleinere Konflikte schnell.
Tipp der Woche: Machen Sie eine kleine „Gedankeninventur“: Was ist wirklich wichtig – und was nur Lärm?
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Sie verfügen aktuell über erstaunlich viel Energie und könnten mehr erreichen, als Sie vielleicht selbst glauben. Ob beruflich, sportlich oder im Alltag – Ihre Tatkraft bringt Dinge in Bewegung. Achten Sie jedoch darauf, sich nicht zu verzetteln. Wer seine Kräfte klug einsetzt, kommt jetzt besonders weit.
Tipp der Woche: Starten Sie ein Projekt, das schon länger auf Ihrer inneren To-do-Liste steht.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Gedanken über Gesundheit, Balance und Lebensstil rücken stärker in den Mittelpunkt. Vielleicht verspüren Sie den Wunsch, Gewohnheiten zu verändern oder bewusster zu leben. Der richtige Zeitpunkt dafür ist jetzt gekommen – beginnen Sie aber lieber mit kleinen, realistischen Schritten.
Tipp der Woche: Tauschen Sie eine alte Gewohnheit gegen eine neue aus – zum Beispiel einen Spaziergang statt Scrollen am Handy.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Beruflich könnten sich Möglichkeiten eröffnen, die Ihre Position stärken. Vielleicht werden Ihre Fähigkeiten stärker wahrgenommen oder Sie erhalten eine Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen. Wer Mut zeigt und Initiative ergreift, kann jetzt wichtige Schritte nach vorne machen.
Tipp der Woche: Trauen Sie sich, eine Idee vorzuschlagen – auch wenn sie zunächst gewagt erscheint.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Emotionale Spannungen können derzeit schneller entstehen als gewöhnlich. Ihr Einfühlungsvermögen ist zwar groß, doch gerade deshalb nehmen Sie Stimmungen intensiver wahr. Wichtig ist, sich nicht in Konflikte hineinziehen zu lassen, die gar nicht Ihre eigenen sind.
Tipp der Woche: Ziehen Sie klare Grenzen – nicht jede Diskussion braucht Ihre Beteiligung.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
In Herzensangelegenheiten könnte sich zeigen, wie stark eine Verbindung wirklich ist. Manchmal genügt eine kleine Geste oder ein ehrliches Gespräch, um eine Beziehung zu vertiefen. Gleichzeitig sollten Sie auf Ihre Kräfte achten und sich nicht überfordern.
Tipp der Woche: Planen Sie bewusst Zeit für jemanden ein, der Ihnen am Herzen liegt.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Einige Herausforderungen im Berufsleben verlangen diplomatisches Geschick. Kritik oder Forderungen könnten auftauchen, doch wer ruhig bleibt und sachlich argumentiert, behält die Oberhand. Gerade jetzt zeigt sich, wie wertvoll Ihre Fähigkeit zur Vermittlung ist.
Tipp der Woche: Hören Sie erst vollständig zu – oft löst sich ein Konflikt schon dadurch.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Mit Gelassenheit kommen Sie derzeit am weitesten. Wenn Sie Aufgaben ruhig und konzentriert angehen, lassen sich selbst komplizierte Situationen gut lösen. Auch das Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen kann sich verbessern, wenn Sie mit Ihrer typischen Klarheit auftreten.
Tipp der Woche: Gönnen Sie sich täglich einen Moment Stille – das sortiert die Gedanken.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Ihr Körper signalisiert, dass Bewegung und Ausgleich wichtig sind. Sport oder Aktivität an der frischen Luft wirken jetzt besonders belebend. Es muss kein extremes Training sein – schon regelmäßige Bewegung bringt neue Energie und gute Laune.
Tipp der Woche: Probieren Sie eine Aktivität aus, die Spaß macht – nicht nur Fitness bringt.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
