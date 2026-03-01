Horoskop der Woche: Liebesleben der Fische bekommt neuen Schwung

Die Liebessterne verleihen Ihnen diese Woche einen geradezu unwiderstehlichen Charme. Man wird Sie umschwärmen und Singles können munter drauflos flirten. Ihr Liebesleben bekommt so neuen Schwung und Sie dürfen sich auf angenehm prickelnde Stunden freuen.

Tipp der Woche: Schreiben Sie eine verspielte Nachricht – oder wagen Sie ein spontanes Kompliment.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Saturn zeigt Verzögerungen an. Vielleicht geraten manche Dinge ins Stocken oder es gilt noch einige Nachbesserungen vorzunehmen. Auch dürfte der Weg nun nicht ganz klar erkennbar sein. Neuorientierung ist gefragt! Das betrifft vor allem die Anfangsdaten.

Tipp der Woche: Schreiben Sie sich selbst einen Brief aus der Zukunft – mit drei Sätzen, die Mut machen.