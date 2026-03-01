Horoskop der Woche: Liebesleben der Fische bekommt neuen Schwung
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Nicht hetzen, lassen Sie sich Zeit! Durchdenken Sie Ihre Ideen erst einmal gründlich, ehe Sie zur Tat schreiten. Manche davon sind noch nicht ganz ausgereift und müssen nochmals überprüft werden. Bis dahin sind Ihre Gedanken bei Ihnen am besten aufgehoben.
Tipp der Woche: Legen Sie ein „Ideen-Notizbuch“ an – ohne Druck, nur zum Sammeln.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Ihr Liebesalltag könnte nun ein bisschen mehr Anregung vertragen. Gehen Sie gemeinsam aus, pflegen Sie Ihre Freundschaften, kuscheln Sie sich zusammen oder widmen Sie sich gemeinsamen Hobbys. Vielleicht entdecken Sie dabei auch neue Interessen.
Tipp der Woche: Probieren Sie mit Ihrem Lieblingsmenschen etwas völlig Neues aus – Workshop, Tanzkurs oder Nachtspaziergang.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Die Liebessterne verleihen Ihnen diese Woche einen geradezu unwiderstehlichen Charme. Man wird Sie umschwärmen und Singles können munter drauflos flirten. Ihr Liebesleben bekommt so neuen Schwung und Sie dürfen sich auf angenehm prickelnde Stunden freuen.
Tipp der Woche: Schreiben Sie eine verspielte Nachricht – oder wagen Sie ein spontanes Kompliment.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Saturn zeigt Verzögerungen an. Vielleicht geraten manche Dinge ins Stocken oder es gilt noch einige Nachbesserungen vorzunehmen. Auch dürfte der Weg nun nicht ganz klar erkennbar sein. Neuorientierung ist gefragt! Das betrifft vor allem die Anfangsdaten.
Tipp der Woche: Schreiben Sie sich selbst einen Brief aus der Zukunft – mit drei Sätzen, die Mut machen.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Die Liebessterne verwöhnen Sie. Ihre Beziehungen werden aufblühen und auch Sie selbst. Das wirkt sich positiv auf Ihre Ausstrahlung aus. Man wird auf Sie aufmerksam. Für Single-Stiere bieten sich nun jede Menge Chancen, den Single-Dasein Adieu zu sagen.
Tipp der Woche: Tragen Sie bewusst Ihr Lieblingsparfum – und gehen Sie dorthin, wo Sie sonst nie hingehen.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Mit ein wenig gutem Willen wird es möglich sein auch an gespannten Situationen eine positive Wende zu geben. Den dank Ihrem objektiven Weitblick wird es nun kommende Woche ein bisschen leichter, Lösungen zu finden und Projekte auf Schiene zu bringen.
Tipp der Woche: Führen Sie ein Gespräch, das Sie bisher aufgeschoben haben – aber beginnen Sie mit einer ehrlichen Frage statt einer Meinung.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Sie können in Riesenschritten die Karriereleiter erklimmen. Für einige bieten sich Möglichkeiten, sich zu beweisen und durch Einsatz zu glänzen. Lassen Sie diese tollen Gelegenheiten nicht ungenutzt verstreichen und stellen Sie sich der Herausforderung!
Tipp der Woche: Sagen Sie einmal bewusst „Ja“ zu einer Aufgabe, die Sie sich eigentlich nicht zugetraut hätten.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Achten Sie auf Ihr emotionales Gleichgewicht. Ihr Einfühlungsvermögen ist groß und damit auch die Gefahr sich unbewusst in Missstimmungen oder Streitereien hineinziehen zu lassen. Auch Ihre Kondition könnte nun besser sein. Überanstrengen Sie sich nicht!
Tipp der Woche: Planen Sie einen Abend ohne Handy – nur Musik, Buch oder Kerzenlicht.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
In Herzensangelegenheiten wird sich zeigen, wie stark Ihre Gefühle füreinander wirklich sind. Wenn Sie Ihren Schatz aufrichtig lieben, dann lassen Sie sich nicht treiben, sondern werden aktiv! Gemeinsam verbrachte Zeit und geistiger Austausch verbinden.
Tipp der Woche: Organisieren Sie ein kleines, bewusstes Date – auch wenn Sie schon lange zusammen sind.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Nun fällt es mitunter schwer, zu erkennen, wer Freund und wer Feind ist. Vorsicht ist angebracht. Stärken Sie Ihr soziales Netz und stellen Sie Ihre Beziehung auf ein solides Fundament! Singles stehen in der Warteschleife. Sie brauchen noch ein wenig Geduld.
Tipp der Woche: Entrümpeln Sie eine digitale oder reale „Kontaktliste“ – Qualität vor Quantität.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Nun dürfen Sie getrost einen Gang höher schalten, denn Mars sorgt für einen Energieschub, der sich sehen lassen kann. Daher sollten Sie sich auch sportlichen Aktivitäten verstärkt widmen. Weniger Ambitionierte können sich durch Spaziergänge fit halten.
Tipp der Woche: Probieren Sie eine neue Sportart aus – selbst wenn es nur eine Schnupperstunde ist.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Gute Laune ist nun Ihre wichtigste Ressource. Team und Gemeinschaft etwa, bringen Schwung und heitere Stimmung in Ihr Leben. Das wirkt sich auch positiv auf Ihr Wohlbefinden aus. Im Sport ein wenig zurückstecken! Moderate Bewegung reicht nun völlig aus.
Tipp der Woche: Planen Sie ein spontanes Treffen mit Menschen, die Sie inspirieren.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
