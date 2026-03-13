Academy Awards 2026: Wer bekommt den Style-Oscar?
Die Oscars 2026 stehen bevor: Das sind unsere fünf Favoritinnen auf den Titel „best dressed“.
In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Oscars vergeben. Wer gewinnt, darüber ist bereits im Vorfeld heftig spekuliert worden. Bei den Frauen gilt Jessie Buckley als haushohe Favoritin. Sie hat für „Hamnet“ bereits sämtliche große Filmpreise abgeräumt. Und bei den Männern? Vieles deutet auf Michael B. Jordan hin – auch weil sich Timothée Chalamet mit seinem unnötigen Opern-Ballett-Sager ins Out geschossen haben könnte.
Oscar-Faktor
Aber wenn wir ehrlich sind: Der wahre Grund, warum wir uns die Oscar-Nacht um die Ohren schlagen werden, ist ein anderer. Nicht die Dankesreden. Nicht die großen Emotionen. Nicht die diversen Kategorien. Für die meisten wirklich entscheidend ist der Red Carpet und welcher Star wie aussieht. Wer trägt was? Welche Stylisten haben sich welche Stars gekrallt und umgekehrt? Auf dem roten Teppich entscheidet sich, wer in Hollywood modisch den Ton angibt. Wochenlang wird geplant, entworfen, angepasst und gestylt. Stylisten, Designer, Hair- und Make-up-Teams feilen an einem einzigen Auftritt, die Bilder gehen, wenn alles passt, um die ganze Welt.
Jessie Buckley
Für „Hamnet“ als beste Hauptdarstellerin nominiert. Arbeitet mit Danielle Goldberg, der coolsten Stylistin. Wird sie wieder Chanel tragen – oder doch Dior?
Emma Stone
Für „Bugonia“ als beste Hauptdarstellerin und Produzentin nominiert. Zählt zu den stylischsten Stars. Stylistin: Petra Flannery. Am Sonntag sicher in Louis Vuitton.
Kate Hudson
Für „Song Sung Blue“ nominiert. Glänzte diese Awards-Season besonders glamourös. Bin gespannt, wie sie Sophie Lopez am Sonntag stylen wird. Sicher höchstkarätigst geschmückt.
Rose Byrne
Für „If I Had Legs I’d Kick You“ nominiert. Für Rose arbeitet Superstylistin Kate Young. Man könnte einen exklusiven Chanel-Look von Matthieu Blazy erwarten.
Teyana Taylor
Für „One Battle After Another“ nominiert. Hat mit mutig extravaganten Couturelooks und skulpturalen Red-Carpet-Outfits für Aufsehen gesorgt. Stylt sich oft selber.
Ein starker Red-Carpet-Auftritt kann den Marktwert eines Stars enorm steigern. Bester Beweis sind Ikonen wie Cate Blanchett für Armani Beauty, Emma Stone für Louis Vuitton, Margot Robbie für Chanel. Ob auch Jessie Buckley diesen Sprung schafft? Ihr Stil hat diese Awards-Season für viel Aufmerksamkeit gesorgt, jetzt fehlt nur noch der Oscar.
Kommentare