Modetrend 2026: Der Funnel Neck als neue Ikone der Eleganz
2026 rückt der Funnel Neck ins Zentrum und definiert Eleganz neu: ruhig, architektonisch und kontrolliert.
Von Barbara Zach
Der Funnel Neck ist kein neuer Kragen, doch 2026 wird er erstmals seit Langem wieder bewusst wahrgenommen. Seine eindeutige, aufrechte Gestalt wirkt wie eine Antwort auf eine Mode, die nach Jahren der Lautstärke wieder zur Besinnung kommen möchte. Ursprünglich aus der funktionalen Welt militärischer Outerwear entstanden, wo der hohe Kragen Schutz bot und Haltung signalisierte, fand er früh seinen Weg in die Moderne. In den 1960er-Jahren wurde er als architektonisches Statement interpretiert und später im Minimalismus der 1990er-Jahre als bewusste Anti-Dekoration neu entdeckt. Immer dann, wenn sich Mode auf Struktur, Klarheit und Schnitt konzentrierte, war der Funnel Neck präsent. Dass er ausgerechnet jetzt wieder in den Fokus rückt, ist kein Zufall.
Saint Laurent©Hersteller
Chloé©Hersteller
Balenciaga©Hersteller
Bei Tom Ford verlängert der hohe Kragen die vertikale Linienführung und Silhouette.©Hersteller
Altuzarra arbeitet mit schwarzem, schwerem Leder und großzügigen Proportionen und verleiht dem Look dadurch eine ruhige, souveräne Präsenz.©Hersteller
Victoria Beckham bedient sich an Utility Elementen und fester, strukturierter Baumwolle.©isidore montag/gorunway.com
Bei Saint Laurent verleiht das leichte, glänzende Material dem Look eine futuristische Anmutung, während opulente Statement-Ohrringe gezielt Glamour ins Spiel bringen.©Hersteller
Bei Max Mara rücken ein estes, mattes Material und der ärmellose Schnitt den Funnelkragen konsequent ins Zentrum der Silhouette.©Armando grillo/gorunway.com
Tasche „Rains S“ aus Leder von Sagan Vienna, 420 € übersetzt das Kragenmotiv in ein Accessoire
Handschuhe aus Nappaleder von Max Mara, 229 €, verlängern optisch die Linie nach oben©Hersteller
Klares Statement: Brille von Gucci, 439 €©Hersteller
Ankleboots „Tourni“ mit Trompe L’oeil Pumps von Jacquemus, 1.090 €, greifen die Formsprache des Funnelkragens auf: klar, skulptural und nach oben geöffnet©Hersteller
Das Jahr der Struktur
2026 kennzeichnet eine Phase der Neustrukturierung: Luxus definiert sich weniger über Schmuck, Logos oder sichtbaren Status als über Silhouette, Material und Haltung. Kleidung soll schützen, stabilisieren und rahmen – ein Bedürfnis, dem der hohe, trichterförmige Kragen präzise entspricht. Zwischen klassischem Stehkragen und Rollkragen angesiedelt, wirkt der Funnel Neck weder einladend noch intim, sondern bewusst distanziert. Er lenkt den Blick nach oben, richtet die Haltung auf und ersetzt Accessoires durch Form.
Psychologisch fungiert er als sanfte Grenze – ein textiler Schutzraum in einer Zeit, in der Mode wieder Kontrolle und Ruhe ausstrahlen darf. 2026 wird er von Designern streng skulptural oder minimalistisch interpretiert, mit Fokus auf Proportion, Material und Konstruktion. Er dient nicht dem Schmuck, sondern der Definition.
Wie vermeide ich Make-up-Flecken auf Rollkragen, Funnel Necks oder engen Oberteilen?
Vor dem Anziehen wird ein Seidentuch, Satin-Schal oder dünnes Slip-Top locker über Kopf und Gesicht gelegt, das Kleidungsstück darüber gezogen und das Tuch anschließend vorsichtig entfernt. Wer maximalen Schutz möchte, nimmt stattdessen vor dem Ankleiden eine saubere Duschhaube und zieht diese über das Gesicht.
Stilspiel
Wie kann man den Funnel Neck am besten Tragen? Diese drei Beispiele zeigen, wie der Kragen in unterschiedlichen Kombinationen zur Geltung kommt:
Provokativ
Besonders spannend zeigt sich der Funnelkragen im Stilbruch: Seine strenge, architektonische Linienführung kontrastiert mit Spitze, Chiffon oder fließenden Schnitten. Der Kragen verankert den Look und verhindert, dass zarte Materialien zu romantisch wirken. So entsteht ein Spannungsfeld zwischen Stärke und Leichtigkeit.
Nonchalant
Der Funnelkragen wird hier bewusst aufgelockert: Oversized-Jacken oder Lederblousons treffen auf maskuline Basics wie weite Jeans, Hemden oder flache Schuhe. Der Kragen verleiht Struktur, während die entspannte Silhouette Coolness und Lässigkeit transportiert. Entscheidend ist das Spiel der Proportionen, das Großzügigkeit und Lässigkeit vereint und dennoch klar strukturiert bleibt.
Souverän
Hier entwickelt der Funnelkragen seine volle Wirkung. Getragen zu klaren Linien und strukturierten Materialien, wirkt der Look geschlossen und kraftvoll. Nach dem Motto Weniger ist Mehr sind reduzierte Accessoires, ruhige Farben und präzise Schnitte entscheidend, sie lassen den Kragen zum architektonischen Mittelpunkt werden. So entsteht eine Silhouette, die Haltung zeigt und moderne Autorität ausstrahlt.
Stylebar
Einkleiden wie die britische Designerin Victoria Beckham: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.
Victoria Beckhams Look wirkt kontrolliert, souverän und bewusst abgeschirmt. Dies wird vor allem durch den klaren Schnitt des Mantels in Kombination mit dem Funnelkragen – der den Blick nach oben lenkt – hervorgerufen. Zusätzlich verstärkt die dunkle Sonnenbrille die Aura von Unnahbarkeit.
So geht’s
Da sich das dunkle Blau wie ein roter Faden durch den Look zieht, funktioniert es in Kombination mit Schwarz besonders gut. Der Look lebt von Struktur und einer klaren Linienführung, wobei die Qualität der Materialien entscheidend ist, um die präzise Silhouette und die ruhige Wirkung zu unterstreichen.
Taillierter Mantel aus einer Wollmischung von Mango, 179,95 € über Zalando©Hersteller
Fließende Smokinghose aus Kreppstoff aus Viskose-Wollmischung mit geradem Bein und doppelter Bundfalte von Max&Co, 245 €©Hersteller
Shopper aus Velourleder von Marc Jacobs, 550 € über Breuninger©Hersteller
Ballett StringBody aus Stretch Jersey von Commando, 120 € über net-a-porter©Hersteller
Brille „Salix Sun“ aus Acetat von Andy Wolf, 414 €©Hersteller
Pumps aus Mesh und Samt von Zara, 45,95 €©Hersteller
