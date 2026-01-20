Modetrend 2026: Der Funnel Neck als neue Ikone der Eleganz

Trichterkragen: Ein hoher, weiter stehender Kragen, der sich nach oben leicht öffnet.

Klassische Stehkragen: Dieser steht gerade und liegt nah am Hals und ist ohne Umschlag oder Öffnung.

Rollkragen: Dieser Kragen liegt eng am Hals an und wird meist umgeschlagen oder doppellagig getragen.



Mock Neck: Es ist eine verkürzte, engere Variante des Rollkragens aber wird nicht umgeschlagen.

Mandarin Kragen: Der aus der asiatischen Kleidung stammende Kragen ist ein kurzer schmaler Stehkragen – oft mit Schlitz oder Knopfleiste.





©Getty Images/Bigmouse108/istockphoto