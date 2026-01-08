Lust ohne Verpflichtung: Plädoyer für Sex ohne Zukunftsplan

Neues Jahr, neues Glück, neue Chancen. Heißt’s halt. Und trotzdem liegt bei Menschen gewissen Alters eine Prise Melancholie in der Luft: Was geht wirklich noch, wenn die Jahre ins Lande ziehen? Was darf man noch wollen, wenn die Haut nicht mehr ganz faltenfrei ist und der Optimismus morgens oft langsamer aufwacht als die Libido. Die hält sich ja erstaunlich hartnäckig, aber nicht an Geburtstage und schon gar nicht an gesellschaftliche Erwartungen. Sie ist einfach da, auch bei Menschen, die eigentlich gerade beschlossen haben, jetzt einmal ordentlich „vernünftig“ zu sein.

Früher war Sex immer irgendwie ein Abenteuer, heute ist er oft eine Agenda: „Was suchst du?“ „Was sind deine Ziele?“ „Wo siehst du dich in fünf Jahren? Da möchte man fast antworten: nackt, und maximal entspannt, vielleicht ein bisschen verschwitzt. Und weiter geht’s: Jede Berührung scheint heutzutage ein Vorvertrag zu sein. Jede Nacht ein stilles Bewerbungsgespräch für optimierte Lebenszeit. Dabei gibt es gerade in der Lebensmitte eine sehr besondere Form von Sehnsucht: Nähe ohne Überforderung. Intimität ohne Versicherungsvertrag. Einen Menschen spüren, ohne gleich das Gefühl zu haben, man müsste sich erneut komplett erfinden. Viele haben Beziehungen hinter sich, Enttäuschungen, Trennungen, Stillstand, Neuanfänge. Und plötzlich steht man da – erfahrener, müder, aber klarer. Mit einem Körper, der immer noch will und der genauer denn je weiß, was er will. Doch mit 50 gilt Sex ohne Zukunftsplan rasch als Symptom: Bindungsangst! Verdrängung! Späte Unreife! Männern gesteht man diese Freiheit eher zu. Frauen werden gern psychologisiert. Entweder „zu bedürftig“ oder „hormonell durcheinander“, zu „süchtig“ oder zu „autonom“ – irgendetwas ist immer.