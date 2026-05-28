Pansexualität: Heißt das jetzt, man steht „auf alle“?

Eine Leserin machte mich darauf freundlich aufmerksam, dass am 25. Mai „Pansexual and Panromantic Visibility Day“ ist. Ein Aktionstag für Menschen also, die sagen: Mich interessiert genau genommen nicht, ob jemand Mann, Frau, nichtbinär, trans oder sonst irgendwie einsortierbar ist. Mich interessiert der Mensch. Sein Blick und Witz. Seine Art, einen Raum zu betreten. Seine Verletzlichkeit und Unverschämtheit. Sein Geruch nach Kaffee oder Katastrophe, nach Schweiß oder Tränen. Pansexualität bedeutet also, dass die sexuelle oder romantische Anziehung nicht vom Geschlecht abhängt.

Panromantisch meint Ähnliches, nur ohne den sexuellen Anteil: Man kann sich verlieben, ohne dass das Geschlecht die entscheidende Rolle spielt. Wichtig: Es heißt nicht, dass man auf alle steht. Auch Pansexuelle haben Geschmack, Abneigungen, Launen und das Recht, jemanden nach drei Minuten Gespräch innerlich wieder auszuladen. Es geht nicht um erotische Dauerverfügbarkeit, sondern um einen anderen Blick auf die Welt.

Begehren, katalogisiert

Lange Zeit wurde Begehren katalogisiert: Hetero. Homo. Bi. Mann liebt Frau. Frau liebt Mann. Frau liebt Frau. Mann liebt Mann. Ein System wie ein alter Apothekerschrank: viele Schubladen, alle beschriftet und nach Gebrauch wieder zu schließen.

Und dann kommen Menschen, die sagen: Die Schubladen sind mir zu eng, keine davon beschreibt mich. Für das Begehren Pansexueller ist Geschlecht nicht das entscheidende Kriterium. Das heißt allerdings nicht, dass sie deshalb automatisch offener, moderner oder lässiger Liebende wären.

Da wären wir ja schon wieder im Schubladisieren. Niemand muss fluide begehren, um aufgeklärt zu sein. Heterosexuelle Menschen sind nicht automatisch engstirnig, Homosexuelle nicht weniger frei. Bisexuelle nicht „halb-pan“. Und Pansexuelle nicht für eh alles zu haben; schon gar nicht sind sie verwirrt.