Gartenarbeit und Sex: Das ist ungefähr wie Sachertorte und Abnehmspritze. Eine Kombination, bei der man zuerst stutzt und dann doch wissen will, wie sich das ausgehen soll. Und natürlich: das Internet. Dort gibt es nichts, was nicht längst zusammengeführt wurde – von Polyamorie und Breathwork bis Kräuterspirale und Oralverkehr.

Wer sich online durch das Dickicht aus Ratgebertexten, Erotikfantasien und seltsamen Studien wühlt, merkt rasch: Das Thema ist größer, als ein kultivierter Mensch denken würde.

Da gibt es einschlägige Literatur mit dem schönen Titel „Geile Gartenarbeit“. Darin glaubt Ritchy, auf der Dachterrasse könne ihn niemand sehen, während er Rita auf dem Gartentisch nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Große Literatur.

Bevor wir aber ins Beet der Begierde steigen, kurz zur Rechtslage. Sex im eigenen Garten ist grundsätzlich erlaubt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Nur dann, wenn es niemand sieht oder hört. Denn was man selbst als impulsive Feier der Körperlichkeit verbucht, kann für andere rasch als öffentliche Belästigung daherkommen.

Der Weg vom Koitus zur Klage ist kürzer, als viele glauben. Ein falscher Einblickwinkel , ein lautes Stöhnen, ein pensionierter Nachbar mit Fernglas – und aus der Erotik wird ein Verwaltungsvorgang.

Besonders entzückend sind die Tipps, die man dazu findet: !. möglichst geräuscharm. Danke. Nichts heizt die Stimmung so an wie das Gefühl, man sollte kopulieren wie zwei Einbrecher. 2. das richtige Timing. Später Abend, Sternenhimmel, Romantik. Klar. Weil nichts erotischer ist als Mückenstiche an Stellen, die man tagsüber nicht einmal mit SPF 50 in die Sonne halten würde. 3. stabile Gartenmöbel.

Als wären beim Sex im Freien das Hauptproblem nicht Ameisen, Nachbarskinder und die latente Gefahr eines Hexenschusses, sondern der Klappsessel.