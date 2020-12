Wort des Jahres: Der Babyelefant hat ein Ablaufdatum

Der Babyelefant wurde zum „Wort des Jahres 2020“ gewählt. Weil er aufgrund von Corona (Platz zwei im alljährlichen Wettbewerb um Aufmerksamkeit) und einem hohen Werbebudget der Bundesregierung schnell sehr „frequent“ wurde, wie das Sprachforscher nennen.

Dem Gemüt mag diese harmlose Nachricht in dunklen Pandemiezeiten guttun, für die Wissenschaft hingegen ist der Babyelefant eher unerheblich. „Man muss ihn wohl in die nächste Ausgabe des Österreichischen Wörterbuchs aufnehmen“, erklärt der Wiener Germanistik-Professor Peter Ernst. „Es ist aber gut möglich, dass ihn die meisten von uns schon im Sommer 2021 wieder vergessen haben.“ So wie die Wortschöpfung eines österreichischen Ministers (situationselastisch), die eine Zeit lang in aller Munde war.