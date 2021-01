Wau-Effekt: Hunde-Boom von Washington bis Kensington

Aufregende Tage liegen hinter Champ (12) und Major (2): Vier Tage nach der Angelobung ihres Herrchens Joe Biden durften auch die Hunde ihr neues Zuhause beziehen. Freilich nicht, ohne vorher ihre eigene „Indoguration“ zu bekommen: Die Delaware Humane Associatoin, jene Tierschutzorganisation, von der die Bidens Major 2018 geholt hatten, sammelte bei einer Online-Zeremonie zu Ehren der First Dogs 200.000 Dollar für Tiere in Not. Wie es scheint, haben sich die Schäferhunde im Weißen Haus bereits gut eingelebt: In einer Erklärung gab das Büro der First Lady bekannt, dass Champ „sein neues Hundebett am Kamin genießt und Major es liebt, auf der südlichen Rasenfläche herumzulaufen“.