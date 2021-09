Warum eine Akademikerin liebend gerne Taxi fährt

Und sie spricht das auch ganz offen an: „Ich habe mich erst geniert, dass ich im Taxi gelandet bin.“ Doch das habe sich bald geändert: „Ich durfte mit Ausnahme einiger stark Alkoholisierter zumeist sehr gute Erfahrungen mit den Menschen in Wien machen. Ich habe unterwegs Deutsch gelernt, aus Büchern beim Warten, aber noch viel besser von den Fahrgästen. Und ich habe als zunächst Fremde in dieser Stadt viele Ecken und Enden entdecken dürfen.“ Etwa den ganz großartigen Nussberg, wo jetzt gleich die erste Fahrt hingehen soll. Natürlich auch die neuen Stadtentwicklungsgebiete, wo die Straßen teilweise noch keine Namen haben.

„Ich habe diesem Beruf sehr viel zu verdanken“, sagt Diana Ispas unterwegs. Aus diesem Grund hat sie nie zu fahren aufgehört, was in der Pandemie zum Vorteil wurde: „Heuer habe ich erst zwei Stadtführungen absolviert.“ Anders als viele Kollegen ist sie auch nicht dem Ruf der beiden Plattformen Uber und Bolt gefolgt, sondern lieber der alten Vermittlungszentrale 40 100 treu geblieben: „Wir halten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten.“

Ihr nächster Weg heute führt sie in die Werkstatt ihres Vertrauens, womit wir auch bei einer Kehrseite in ihrem Beruf angelangt sind. Dort teilt ihr der Mechaniker mit, dass der neue E-Sensor nicht 300, sondern gut doppelt so viel kosten wird. Und dass der Wechsel unbedingt sein muss. Denn ist einmal der Dieselpartikelfilter verstopft, dann wird es erst so richtig teuer.