Uganda: Imam bemerkt nach Hochzeit, dass er Mann geheiratet hat

Debatte über Homosexualität

Der Vorfall hat in Uganda, wo Homosexualität wie in vielen anderen afrikanischen Ländern unter Strafe steht, eine gesellschaftliche Debatte über Homophobie, sexuelle Minderheiten und Diskriminierung entfacht. In den vergangenen Jahren wurden vonseiten der Politik Anstrengungen unternommen, härtere Strafen gegen Homosexuelle zu verhängen, einschließlich der Todesstrafe durch Erhängen.

In sozialen Medien wurde Imam Mohammed Mutumba verspottet; von seinem religiösen Amt wurde er mittlerweile suspendiert. Seine vermeintliche Braut wurde wegen "unnatürlichen" Vergehens angeklagt.

Der Fall zeige, "wie homophob das Land ist", kritisierte der Menschenrechtsaktivist Frank Mugisha gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Mugisha leitet die Gruppe Sexual Minorities Uganda, welche für die Rechte von Homosexuellen eintritt. "Der Imam könnte Recht haben, wenn er sagt, dass er es nicht gewusst hat", sagte er. Er forderte zudem Respekt für die "Privatsphäre der Menschen". Da derzeit noch unklar sei, ob der Partner des Imams Transgender sei, habe man vonseiten Sexual Minorities Uganda beschlossen, keine Erklärung zu dem Fall abzugeben.

Laut Human Rights Watch ist Homosexualität aktuell in 32 afrikanischen Ländern verboten. Das Strafmaß ist je nach Nation unterschiedlich. In vielen Fällen seien die homophoben Gesetze ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit.