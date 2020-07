Tourismustrends: Gäste bleiben kürzer und wollen mehr erleben

KURIER: Welche Sehnsüchte werden eigentlich mit einem Urlaub in den Bergen heute noch verbunden?

Peter Zellmann: Für die meisten ist der Berg die komplementäre Welt zu ihrer rationalen, durchorganisierten Arbeitswelt. Als Sportplatz hat er zum Teil die Spielfelder der organisierten Vereine ersetzt. Er ist auch Erlebnisort, bietet Raum für Naturorientierung und Ökologisierung.

Und was bietet uns ein Urlaub am Wasser?

Im Grunde genommen wirken am Meer oder an einem See genau dieselben Sehnsüchte wie im alpinen Bereich. Vielleicht mit dem einzigen Unterschied, dass uns Menschen das Wasser aufgrund unserer Evolutionsgeschichte näher ist als die Berge. Die Ersten in Österreich, die das erkannt haben, waren übrigens Tiroler Touristiker im Pitz-, Ötz- und Zillertal. Sie haben ihre Badeseen schon früh als eine zusätzliche Urlaubsattraktion angeboten.

Kommen die Sehnsüchte nach Berg und Wasser aus unserer Kindheit?

Ja. Vor allem die Prägung in den ersten drei Lebensjahren ist sehr stark. Gut möglich, dass jemand nach der natürlichen Ablehnung in der Pubertät zu den vertrauten Urlaubsorten seiner Kindheit zurückkehrt. Allerdings anders als seine Eltern.

Inwiefern?

Dass junge Menschen jedes Jahr für drei Wochen auf denselben Campingplatz oder ins selbe Hotel fahren, ist unwahrscheinlich. Sie haben heute viel mehr Informationen als ihre Eltern und Großeltern, können zwischen unzähligen Angeboten auswählen. Sie sind mündiger geworden. Ich bewerte das grundsätzlich als einen Fortschritt, auch wenn das die Arbeit für Tourismusbetriebe deutlich komplizierter macht.