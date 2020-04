Tipp des Tages: Übungen gegen Schmerzen im Nacken und in den Schultern

Nacken- und Schulterprobleme waren bei vielen schon vor der Corona-Krise vorhanden. Seit mehr als fünf Wochen kommt nun erschwerend hinzu: Wem zu Hause stets ein Laptop statt großem Stand-PC gereicht hat, der muss – wenn keine Möglichkeit bestand, technisch aufzurüsten – nun ganze Arbeitstage vor einem kleinen Bildschirm verbringen. Lustig ist anders, vor allem für den Körper. Mehr noch als im Büro am Schreibtisch, neigen Laptop-Benutzer zu einer Fehlhaltung. Die Schultern fallen nach vorne, der Kopf wird überstreckt.

Neben regelmäßiger Bewegung sollten Entspannungsübungen in den Alltag integriert werden. Zur Lockerung der Schultern in eine Ecke im Zimmer stellen und jeweils einen Arm links und rechts ausgestreckt an die Wand legen.

Wichtig: Die Arme sollten von den Schultern gesehen in einem 45-Grad-Winkel nach oben zeigen und ein Bein nach vorne gestellt werden. Nun langsam nach vorne lehnen, bis ein Dehnungseffekt eintritt. Nach einigen Sekunden wieder lösen.