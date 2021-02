Tindern für über 35-Jährige: Hilfe, was bedeutet "420"?

Nach ihren langen Beziehungen mussten sich Ingrid Diem (41) und Susanne Mathurin (46), zwei beste Freundinnen und Comedians, plötzlich in einer völlig neuen, digitalen Dating-Welt zurechtfinden. Gar nicht so einfach, denn vor allem auf Tinder, der populärsten Flirt-App, gelten eigene Gesetze. Weil so viele Freundinnen um Rat fragten, haben die Wienerinnen ihr (vor dem Lockdown) angehäuftes Wissen nun in einem Ratgeber gebündelt, der sich an weibliche Singles über 35 richtet. „Wir wollen Frauen ermutigen, sich voller Neugierde und Leichtigkeit in die Dating-Szene zu schmeißen – unabhängig von Alter, Gewicht oder Flirt-Fähigkeiten“, sagt Mathurin, Inhaberin einer Künstleragentur.